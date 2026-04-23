Impulsar: porque el cine emergente debe salir a la luz en Argentina

En tiempos en los que las políticas públicas nacionales no están mirando la importancia del arte del país, desfinanciando instituciones claves como el INCAA, surgen iniciativas que ponen a los jóvenes frente a una nueva posibilidad.

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Argentina cerró trato con el Fondo Netflix para potenciar los jóvenes talentos , abriendo la convocatoria para participar del Laboratorio Impulsar.

Se trata de un programa federal de producción orientado a “nuevas generaciones de cineastas y creadoras/es de todo el país”.

Se propone una experiencia formativa para “potenciar proyectos en desarrollo”, orientado a jóvenes de entre 18 y 35 años. Es una manera de no dejar que los talentos emergentes queden solo en eso, sino que obtengan una oportunidad para mostrarse y principalmente perfeccionarse.

Un jurado integrado por grandes referentes de la industria será el encargado de elegir 14 propuestas destacadas que luego formarán parte de un ciclo de capacitación y acompañamiento para seguir creciendo.

Dato 14 proyectos audiovisuales serán elegidos por un jurado integrado por destacadas personalidad.

La postulación estará habilitada hasta el 30 de abril y quienes quieran participar deben completar el formulario oficial disponible en los canales y redes sociales de la Academia de Cine.

Según informa la institución, en las bases y condiciones de la iniciativa, cada proyecto deber ser presentado por un dupla de director/a y productor/a que deberá ser inscripto en alguna de las categorías disponibles: largometraje o serie de ficción.

“La convocatoria, abierta para todo el país, busca reflejar la diversidad de miradas, territorios e identidades que componen el mapa audiovisual argentino”, explicaron desde el Laboratorio Impulsar.

“Con Laboratorio Impulsar buscamos generar un espacio colaborativo entre las nuevas generaciones y la experiencia de quienes venimos construyendo la industria desde hace años. Creemos profundamente en el valor del intercambio: en cómo la mirada fresca de los nuevos talentos se potencia cuando encuentra acompañamiento, guía y escucha en referentes con trayectoria. El programa apunta a construir comunidad y proyectar el futuro del cine argentino desde una lógica federal, diversa y colaborativa”, explicó Hernán Findling, presidente de La Academia de Cine.

En los últimos días se dio a conocer que quienes posean experiencia previa en cortometrajes estrenados en festivales también pueden aplicar con sus proyectos de largometraje o series en desarrollo.

En detalles, los proyectos y duplas elegidas participarán de tutorías, talleres y mentorías dictadas por destacados referentes del sector, con el objetivo de fortalecer y profesionalizar sus producciones audiovisuales.

El programa se desarrollará en dos etapas, una virtual y otra presencial en la Ciudad de Buenos Aires, con traslados y estadía cubiertos por las entidades organizadoras.

Uno no puede, el otro sí

Ante el recorte de subsidios y créditos oficiales, estos programas ofrecen recursos que permiten que los proyectos no mueran en su fase inicial. Funcionan como una “red de seguridad” para el desarrollo creativo.

Y hay un dato que es interesante: al ser impulsado por una plataforma de streaming, el enfoque suele ser más pragmático. Prepara a los jóvenes para modelos de negocio actuales, enseñándoles a “pitchear” (lanzar) y comercializar sus obras en un mercado que ya no depende exclusivamente del Estado.

Desde la organización manifestaron en medios nacionales que buscan ser un eslabón de ayuda para que la cadena productiva no se corte. “Al apostar por talentos de entre 18 y 35 años, se asegura que una generación entera de cineastas no abandone la profesión por falta de perspectivas”, agregaron. La consigna: “Talentos hay, solo falta apoyo del otro lado”.