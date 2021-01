El gremio gastronómico amenaza con un plan de lucha en Bariloche

El sindicato Uthgra Bariloche amenaza con un plan de lucha si la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra) no accede a otorgar un aumento del 34%, tal como lo hizo la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT).

“Hay un marco general que alienta el conflicto. Nos tienen que garantizar ayuda para que el salario sea medianamente satisfactorio y los aumentos”, sintetizó el dirigente gremial Ovidio Zúñiga.

Explicó que a nivel nacional solo se acordó el aumento del 34% no remunerativo con AHT que, cuenta con solo cinco hoteles en Bariloche.

El primer 12% de aumento está previsto a partir del primero de enero, el 10%, desde el primero de marzo y el 12%, en mayo. “Fehgra, en cambio, se niega. Y cuenta con 500 establecimientos en Bariloche”, dijo.

Desde el gremio, insistieron también en la necesidad de que el gobierno nacional “mantenga el programa ATP en un valor que no sea inferior a los 20.000 pesos para todos los trabajadores permanentes y temporarios”.

“Si no hay acompañamiento del gobierno nacional, muchas de esas empresas no van a poder asistir a los trabajadores”, expresó y contó que hasta ahora, “la ayuda del gobierno nacional fue de 300 millones de peso que fueron a 163 empresas. Nos llama la atención por la cual no fueron subsidiados otra cantidad de pequeños y medianos empresarios gastronómicos”.