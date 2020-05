El Indio Vega, la cuarentena y el regreso incierto de la MLS estadounidense

El neuquino juega en el San Jose Earthquakes, dirigido por Matías Almeyda. (Foto/ Darren Yamashita-USA TODAY Sports)

El neuquino Daniel Vega, ex River y actualmente en el San José Earthquakes de la MLS estadounidense, reveló que aún sigue en cuarentena debido a que en el estado de California no autorizaron las actividades deportivas en grupo ni tampoco individuales.

"En la MLS muchos equipos retornaron a los entrenamientos, pero acá en San José no autorizaron las actividades deportivas, aún respetando el protocolo de salud, debido a que hubo muchos contagios, así que sigo en cuarentena", reveló el arquero del equipo que dirige Matías Almeyda.

El Indio, nacido en Cutral Có hace 35 años, comenzó su carrera en Nueva Chicago y luego atajó en River, Anorthosis Famagusta de Chipre, para recalar en la MLS donde vistió las camisetas de Miami Football Club, Tampa Bay Rowdies y finalmente el San José Earthquakes.

En su actual equipo, el arquero neuquino comparte el plantel con otros dos argentinos, los delanteros Cristian Espinoza, ex Huracán y Boca, y Andrés Ríos, ex River, Defensa y Justicia y Racing.

"En otros estados algunos equipos empezaron a entrenarse en los campos deportivos con medidas de seguridad porque en esos lugares no hay tantos infectados, pero al menos acá y en Nueva York el tema aún no está controlado", dijo. "No sabemos cuando se va a reanudar, es un tema muy complicado, es muy fuerte todo lo que pasó y en mi caso particular, desde que comenzó la cuarentena salí una sola vez de mi casa", añadió Vega.

El San José Earthquakes fue uno de los últimos equipos en jugar la segunda fecha de la MLS, en marzo pasado, antes del receso por la pandemia. “Jugamos el 7 de marzo en Minnesota, estuvimos hasta último momento sin saber qué iba a pasar porque fue en medio de todo el tema de las cuarentenas en todo el mundo, fue muy raro y luego se suspendió el torneo”, recordó Vega.