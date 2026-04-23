Entre lesiones, expulsiones y regresos, el panorama de Cipolletti para recibir a FADEP

Cipolletti recibe a FADEP de Mendoza el próximo domingo a las 15:30 en La Visera de Cemento luego del gran triunfo como visitante ante Deportivo Rincón que lo dejó escolta en la Zona 3 del Federal A.

Como ya le pasó en las últimas fechas, el Albinegro deberá sortear las bajas entre expulsados y lesionados. El entrenador, Fabián Enríquez, tuvo que meter mano obligada por las ausencias y le dio lugar a varios juveniles que ya entrenaban con el plantel pero tuvieron un debut más repentino que el esperado.

Este contexto, le da un valor aún mayor a la victoria en Rincón, que fue la primera a domicilio ante este rival desde su ascenso a la categoría.

Los cuatro lesionados que tuvo Cipo en este arranque de torneo son: Gonzalo Lucero, Nicolás Peralta, Andrés Almirón y Nicolás Trejo. Los dos primeros ya tienen varias semanas de recuperación y tienen chances de volver a ser convocados contra FADEP el domingo. Los dos restantes están prácticamente descartados.

Hace dos semanas contra Costa Brava, fueron expulsados Víctor Manchafico y Brandon Obregon. El defensor ya cumplió con la suspensión y ya está apto para regresar. Al volante le dieron tres fechas, por lo que deberá cumplir dos más y también se perderá la visita a Argentino de Monte Maíz.

Ante tantas bajas, los juveniles Valentín Flores, Benjamín García y Facundo Berezoski entraron desde el banco contra Rincón y cumplieron.

En el lugar de Trejo como lateral derecho, podría seguir Flores que lo reemplazó ante el León. La otra opción es que Yago Piro se corra y juegue de «4», aprovechando la vuelta de Manchafico a la zaga.

De esta manera, un posible once de Cipolletti contra FADEP es con: Crespo; Flores, Piro, Manchafico, Benjamín García; Pettineroli, Pérez, Mosca, Lucero o Maxi López; Peralta o Jeldres y Acevedo.

FADEP llega a La Visera en el último puesto del grupo y todavía no ganó con dos derrotas y dos empates. El equipo mendocino ascendió al Federal A este año en una polémica final del Regional Amateur contra La Amistad.

Dirigido por el ex arquero de Colón y la Selección Argentina, Diego Pozo, sumó refuerzos de experiencia como Enzo Kalinski y Ramón Lentini.