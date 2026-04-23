Problema para San Lorenzo: se confirmó la lesión de Vietto y no estará en los próximos partidos

Se confirmó la lesión de Luciano Vietto: el delantero sufrió una distensión. Una baja que complica a Gustavo Álvarez, en la previa de una seguidilla clave en el semestre para San Lorenzo, que comenzará este viernes con el duelo ante Platense en Vicente López.

El atacante -que lleva 3 goles en 13 presentaciones en el año- había encendido las alarmas en la práctica del miércoles. Y, este jueves, tras someterse a estudios, el club informó que padece una distensión en el isquiotibial de la pierna derecha.

De esta manera, el entrenador pierde una variante, antes de una seguidilla clave, entre la recta final de la fase regular (donde el Cuervo lucha por meterse entre los mejores ocho para acceder a los playoffs) sino también por los duelos en la Copa Sudamericana.

San Lorenzo, que viene de empatar con Vélez por 0-0, marcha noveno en la Zona A del Apertura con 19 puntos, al igual que Defensa y Justicia, que está octavo. El conjunto de Gustavo Álvarez se medirá con Platense este viernes desde las 21.30 en Vicente López.

Para este encuentro, todo indica que Gustavo Álvarez repetirá el equipo por primera vez en su ciclo. De no mediar imprevistos, el Ciclón formaría con Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Facundo Gulli, Mathias De Ritis; Matías Reali, Rodrigo Auzmendi y Cuello.

Tras este juego, el Cuervo chocará nada menos que con el Santos de Neymar por la Sudamericana, el martes 28. Luego, el próximo fin de semana recibirá a Independiente, en el duelo correspondiente a la fecha 9 del campeonato local (que había sido postergada por el paro de la AFA) y será el último de la fase regular del campeonato.

Con información de TyC Sports