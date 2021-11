El insólito «chiste» de Diego Lagomarsino, vinculado a la muerte del fiscal Nisman

El perito informático Diego Lagomarsino, procesado como partícipe en la muerte del fiscal Alberto Nisman, tuvo un particular ida y vuelta con el periodista Tomás Rebord en una entrevista para el ciclo "El método Rebord".

En uno de los momentos jocosos de la charla, el ex colaborador se refirió a la decisión de haberle prestado el arma con la que Nisman apareció muerto.

"Diego acaba de señalar a Tomy Sislian como experto en audio y también proveedor de armas", dijo Rebord a su invitado.

"No la prestes, si te piden, no la prestes... yo te soy sincero. No hagas esa boludez, aunque sea tu jefe el que te la pide", devolvió el comentario Lagomarsino.

Después de esa "chanza", el perito informático reveló otro favor que le pidió Nisman, en 2014, y al que también accedió.

Entonces, le había solicitado que sea cotitular de una cuenta bancaria en Estados Unidos, que el fiscal tenía con su madre y su hermana.

Nisman le había expresado que necesitaba un tercer representante porque su madre "estaba jodida" y que, si fallecía, no quería perder la mitad del dinero. "Acepté pero nunca supe de dónde vino el dinero", develó.