El desafortunado chiste de Macri sobre drogas en Rosario

El expresidente Mauricio Macri se hizo presente en la provincia de Santa Fe para manifestar su apoyo a la lista de Juntos por el Cambio que encabeza Carolina Losada. En el medio de su gira hizo una escala por Rosario y fue filmado en un bar donde realizó un chiste desafortunado para la realidad de esa provincia.

Mientras todos los presentes pidieron para tomar un café, Mauricio Macri se pidió un licuado y expresó: “Soy un tipo raro, no tomo café, no tomo alcohol y no fumo. Lo mío es el crack y la heroína”.

Las palabras del ex presidente sorprendieron a los locales que estaban allí presentes, precisamente porque la ciudad lleva adelante una fuerte campaña contra el narcotráfico.

Con más de 194 crímenes en lo que va del año, la ola de inseguridad no cesa en la ciudad de Rosario, donde la gente se movilizó días atrás en reclamo por el crimen de Joaquín Pérez, un arquitecto que fue asesinado durante un asalto. En la marcha estuvieron presentes el gobernador Omar Perotti y el intendente Pablo Javkin, que tuvieron que retirarse del lugar por los insultos y reclamos de la multitud que les pedía mayor seguridad.

A continuación, en diálogo con la prensa, Macri abandonó su intento de ser chistoso y señaló: “Si se confirma la elección primaria, le vamos a sacar al kirchnerismo el dominio del Senado. Vamos a dar vuelta la historia del Senado que ya lleva décadas dominado por el peronismo y ahora mucho peor: por el kirchnerismo. Este ala radicalizada que ha secuestrado al peronismo tradicional”.

Macri visitó un bar en Rosario, rechazó un café y bromeó (?):

"No tomo café, no tomo alcohol y no fumo. Lo mío es la heroína o el crack"👀 pic.twitter.com/hfeQMOiDhp — Mariano González (@Mariano_radio) November 2, 2021

Tras apoyar a la lista de Federico Angelini en las PASO, ahora el ex presidente se mostró cercano a la candidata a senadora nacional, Carolina Losada. Macri afirmó que las diferencias que había tenido con la periodista prescribieron e indicó: “Tenemos que dejar atrás las pequeñas diferencias e ir por el país que queremos”.