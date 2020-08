El intendente de Mariano Moreno pide más seguridad para la localidad

Anoche, en la Municipalidad de Mariano Moreno se vivieron horas de tensión. Es que el intendente Javier Huillipan estuvo encerrado 13 horas en la comuna y cuando salió fue víctima de golpes de parte de los manifestantes que, según los dichos del jefe comunal, pertenecen a una agrupación política del MPN.

"Ahora me encuentro bien, en horas de la noche terminé de realizarme la revisión médica necesaria, después de los golpes en la cabeza, en la espalda, en le cuerpo en general. Me emitieron un certificado médico y a última hora pude radicar una denuncia por correo electrónico", aseguró Huillipan en diálogo con RÍO NEGRO.

"La situación fue muy compleja, no tuve las garantías de seguridad necesarias que había manifestado la ministra de Seguridad cuando tuve diálogo con ella. Lamentablemente no se cumplió absolutamente nada, no hubo un protocolo real que nos permita estar bien, yo tuve muchos golpes que no tendría que haber tenido si hubiese tenido las garantías necesarias de seguridad", confió el jefe comunal sobre lo sucedido anoche.

Y agrego: "Hable con dos fiscales todo el día (por ayer), pidiéndole garantías, me dijeron que estaban dadas, la ministra de Seguridad también, me dijo 'yo te aseguro que vas a salir bien de ese lugar y no te va a pasar nada'. Una hora después nos agarraron a los palos a todos los funcionarios, le arrojaron piedras a los vehículos municipales, fue un desastre".

El certificado que acredita los golpes recibidos por el intendente Javier Huillipan. (Foto: Gentileza)

Según Huillipan la protesta era de unas 30 personas y se trató de una acción netamente política: "Pidieron primero cobrar antes del 10, le dijimos que si que a partir del mes que viene; después cambiaron el pedido que querían incorporar más gente, le dije que con la encuesta social lo podían hacer, se negaron; después pidieron 10 mil pesos y querían 10 mil pesos ayer; era notablemente una cuestión política que era comandada por un concejal del MPN y por una alianza del MPN".

Se trata de un grupo de personas que cobran un subsidio como parte del programa de protección por desempleo. "Son 480 personas, entre las cuales unas 20 son las que estuvieron anoche en todo esta actividad, de las 30 que había otros eran empleados municipales y otros eran personas del ámbito delictivo directamente", denunció el intendente de Mariano Moreno que solicita a Provincia mayor seguridad para la localidad.

"Nos queda toda la cuestión que está vinculada con solicitar mayor seguridad en nuestra localidad, porque las personas estas que estaban ayer vienen del ámbito delictivo, había un ex convicto que asesinó a un policía hace algunos años, son todas personas que tienen un prontuario importante en materia penal, así que también vamos a iniciar las gestiones para tener la seguridad que necesitamos en esta localidad", sostuvo Huillipan.

"Necesitamos más efectivos policiales y que la justicia actúe con quienes delinquen, porque no puede ser que un exconvicto con libertad condicional este en una manifestación arrojando piedras. Pedimos que la justicia actúe como corresponde", cerró el jefe comunal de Mariano Moreno.