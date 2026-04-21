Donald Trump acusó a Irán de no respetar el cese al fuego «varias veces» y dijo que se interceptó un barco con «un regalo de China»

El presidente Donald Trump acusó este martes a Irán de violar repetidamente el alto al fuego acordado con Estados Unidos en Medio Oriente , en un contexto de incertidumbre sobre una posible nueva ronda de negociaciones de paz en Pakistán.

Además, el mandatario dijo que interceptaron un barco con «un regalo de China».

Donald Trump acusó que Irán no respetó la tregua

«¡Irán ha violado el alto el fuego en numerosas ocasiones!», dijo Trump en su red Truth Social, en referencia a la tregua de dos semanas que se prevé que expire el miércoles por la noche. En tanto, Estados Unidos todavía mantiene su bloqueo en los puertos iraníes.

La televisión estatal iraní indicó que hasta ahora «ninguna delegación» había partido rumbo a Pakistán, donde se celebró una primera ronda de negociaciones de alto nivel a principios de este mes.

«Vamos a lograr un gran acuerdo. Creo que no tienen otra opción… Estamos en una posición de negociación muy, muy fuerte», dijo Trump a la cadena televisiva CNBC.

Al preguntársele si mantendría el alto al fuego si se lograban avances en la próxima ronda de conversaciones con Irán, Trump respondió: «Bueno, no quiero hacerlo. No tenemos tanto tiempo«. Añadió que Irán «tenía una opción» y que «tenía que negociar».

Trump dijo que interceptaron un barco con un «regalo de China»

Por otro lado, presidente norteamericano comunicó que las fuerzas estadounidenses interceptaron un barco que transportaba para Irán «un regalo de China» que «no era muy agradable».

«Me sorprendió un poco», añadió, señalando que pensaba que tenía un «entendimiento» con el presidente chino, Xi Jinping.

Hace una semana, Trump anunció que Xi le había asegurado que no habría envíos de armas chinas a Irán, un estrecho socio de Beijing desde hace años.

AFP y AP