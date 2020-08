¿Qué dijo el Gobierno provincial sobre la agresión al intendente de Mariano Moreno?

El secretario de estado del Interior y Gobiernos Locales, Osvaldo Llancafilo lamentó la situación de confrontación que se dio en el la localidad de Mariano Moreno, expresó su repudio por el reclamo que impidió el normal funcionamiento del municipio y aseguró que, en el informe policial, consta que el jefe comunal no recibió golpes por parte de los manifestantes.

El funcionario provincial coordina las gestiones vinculadas a municipios y comisiones de fomento. Manifestó que desde temprano estuvo en comunicación permanente con Javier Huillipan, y que se dispuso durante toda la jornada un operativo policial para proteger al jefe comunal.

Llancafilo expresó: “De ninguna manera vamos a avalar medidas de fuerza que pongan en jaque el funcionamiento de un municipio. Y menos aún que pongan en jaque el trabajo de un intendente dejándolo encerrado en el edificio municipal”.

En relación con el reclamo, Llancafilo mencionó que con el intendente ha trabajado de manera conjunta desde el principio de su gestión. “Lo hemos asistido técnicamente desde el comienzo atento a la falta de experiencia que él mismo manifestó que tenía con su secretario de Hacienda”, comentó.

El funcionario detalló que en el municipio hay un grupo de 460 subsidiados De esa cantidad, “sólo 30 hoy hicieron una manifestación que no corresponde”, agregó. Además mencionó que el intendente mantuvo el diálogo de forma permanente con los subsidiados.

Al ser consultado si es casualidad que dos intendentes que no pertenecen al Movimiento Popular Neuquino mantienen conflictos similares como sucede en Centenario y Mariano Moreno, Llancafilo argumentó que han tenido situaciones con varios municipios como en San y en Villa La Angostura. “Quizás en aquellas ocasiones no ha tomado vuelo mediático porque no se llegó a una medida más allá de las tradicionales que hay”, dijo.

¿Qué dice el informe policial?

La Comisaría 34 de Mariano Moreno realizó un informe detallado de los sucesos. A partir de las 17.45 horas comenzó el momento de tensión. Cuando se retiraba el intendente del municipio, se detiene a dialogar con los manfestantes. Le exigen que firme un acta acuerdo como compromiso para gestionar los puntos acordados con el Gobierno provincial. Javier Huillipan regresa al municipio a redactar el documento que fue entregado. El acta no fue rechazada y los manifestantes pidieron correcciones. A las 20 , se realiza realiza un cordón policial para contener al intendente. Cuando el jefe comunal estaba por retirarse los manifestantes: “En su gran mayoría mujeres, comienzan a arrojar huevos y harina, vociferando epítetos irreproducibles hacia el Intendente, impactando en su gran mayoría, en el personal uniformado que mantuvo en todo momento su aplomo. Logrando que el señor intendente ingrese al vehículo”.

El documento policial destacó: “No resultó lesionado ninguno de los presentes tanto por parte de los funcionarios, como por parte de los efectivos policiales. Asimismo no resulto necesario utilizar la disuasión ni el uso de la fuerza, solo se limitó el personal a contención.