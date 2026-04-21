Ansiedad por separación en mascotas: el problema silencioso que afecta a perros y gatos en cada vez más hogares

Más allá de los tratamientos, Vaccari insistió en un concepto central: la tenencia responsable.

La presencia de mascotas en los hogares crece año a año, pero con ella también aparecen nuevas problemáticas vinculadas al bienestar animal. En ese contexto, el veterinario Jorge Vaccari visitó RÍO NEGRO RADIO y puso el foco en la ansiedad por separación, un trastorno emocional que impacta especialmente en perros.

Durante su participación radial, explicó que este problema aparece cuando se rompe el vínculo cotidiano entre el animal y su tutor, algo cada vez más frecuente por las largas jornadas laborales y los cambios en la vida familiar.

Un problema silencioso dentro de casa

La ansiedad por separación no siempre es evidente. Muchas conductas pasan desapercibidas porque ocurren cuando los dueños no están.

“El perro no ladra… pero porque vos no estás. Hay que preguntarle al vecino”, explicó Vaccari para graficar una situación habitual.

Fotos gentileza.-

Entre los síntomas más frecuentes, mencionó:

Ladridos constantes o aullidos

Destrucción de muebles o objetos

Cambios en la alimentación

Conductas como la coprofagia

Episodios de estrés y alteraciones emocionales

En muchos casos, estos comportamientos son una forma de expresar angustia o frustración por la ausencia prolongada de su referente humano.

“Hoy la mascota puede pasar muchas horas sola dentro de la casa, y eso impacta directamente en su comportamiento.” Jorge Vaccari. Veterinario (MP 262)

Por qué cada vez se ve más

El veterinario explicó que el fenómeno se volvió más visible en los últimos años por cambios en los hábitos sociales.

“Hoy la carga horaria es tan alta que la mascota puede estar mucho tiempo sola dentro de la casa”, advirtió.

Además, señaló que el aumento de mascotas en interiores y los hogares con menos integrantes refuerzan el vínculo, pero también la dependencia emocional.

Perros vs gatos: diferencias clave

Vaccari remarcó que la ansiedad por separación afecta principalmente a los perros.

“El gato es más independiente, el perro necesita mayor presencia”, explicó.

Mientras los felinos logran adaptarse mejor a la soledad, los perros suelen manifestar el malestar con conductas visibles que impactan incluso en la convivencia con vecinos.

Errores comunes de los dueños

Durante la charla, el especialista fue claro sobre algunas prácticas equivocadas:

Pensar que el animal “se acostumbra solo”

Dejarlo muchas horas sin compañía

Intentar compensar con ejercicio antes de salir

Extender las despedidas

“No es cierto que cansarlo antes de irse solucione el problema emocional”, aclaró.

Tenencia responsable: la clave del bienestar

Más allá de los tratamientos, Vaccari insistió en un concepto central: la tenencia responsable.

“No se trata solo de darle comida. Es un ser vivo que necesita atención todos los días”, sostuvo.

El bienestar animal incluye:

Alimentación adecuada

Agua fresca

Paseos

Estimulación

Afecto y compañía

¿Hay tratamiento para la ansiedad?

En casos más complejos, el veterinario indicó que pueden aplicarse tratamientos específicos, siempre bajo supervisión profesional.

Incluyen terapias de conducta y, en algunos casos, medicación adaptada a cada animal.

Antes de tener una mascota, una pregunta clave

El cierre dejó una advertencia clara: no todas las personas están en condiciones de tener una mascota.

“Hay que plantearse si realmente se le puede dedicar el tiempo que necesita”, señaló Vaccari.

En un contexto donde incluso se buscan animales “que requieran poca atención”, la recomendación es directa: ninguna mascota puede reemplazar la presencia y el vínculo humano.