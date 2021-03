El intendente de Plaza Huincul se recuperó de Covid

El intendente Gustavo Suárez recibió el alta por coronavirus y volvió de lleno a su actividad al frente del Municipio de Plaza Huincul. El jefe comunal adelantó que la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, que debió ser postergada por esta situación, podría ser convocada para el 22 de marzo próximo.

Suárez reanudó sus actividades y reapareció con la firma de un convenio entre la comuna y la Universidad de Flores (UFLO) para que se dicte de manera semipresencial la carrera de Psicología en la localidad, que ya cuenta con 25 personas inscriptas.

Describió que antes que se le detectara coronavirus mantuvo muchas reuniones hasta que advirtió los síntomas. "No sé cómo me contagié porque mantenía los cuidados y las tareas de desinfección después de cada reunión", dijo.

"El viernes ( 26 de febrero) perdí el olfato y el lunes me hisoparon. El primero me dio negativo y el PCR salió positivo y la enfermedad venía avanzando", contó. Sin embargo, no tuvo fiebre aunque si insuficiencia respiratoria y dolor de cuerpo, por lo que recibió la medicación recomendada para estos casos.

Por otra parte, señaló que le aconsejaron un chequeo posterior, teniendo en cuenta su condición renal. "Es complicado cuando no tenés aire y no saturás. Respirando a fondo se sale pero igual de todas formas estoy con todo listo para hacerme el chequeo", concluyó.

En cuanto a la fecha en la que se hará la apertura de sesiones ordinarias, que quedó suspendida desde el pasado 2 de marzo, indicó que podría ser convocada para el 22 de este mes.