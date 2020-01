El intendente de Río Colorado denunció atentado en su contra

Desconocidos atentaron contra el vehículo del intendente de Río Colorado Gustavo San Román (JSRN) en la mañana del sábado en el patio de la casa particular del mandatario.

Si bien no aún no hay detenidos por el caso, la policía sigue la pista de un hecho violento aislado, sin descartar conexiones con el ámbito político.

El propio intendente señaló que el sábado cerca de las 6.30 , se encontraba descansando en su domicilio del barrio de Villa Mitre, al que había llegado cerca de las 3 de la mañana. Fue alertado por un hombre que pasaba por el frente de la casa, quien vio llamas en la caja de la camioneta, Ford Ranger de color negra, patente AB 963 RU y llamó golpeando la puerta y la ventana de la casa para despertarlos.

Mientras tanto, la misma persona tomó una manguera que estaba en el patio y comenzó a apagar el fuego, que ya había tomado la rueda de auxilio y la caja de la camioneta, evitando que se propagara por el vehículo, con la posibilidad que llegara a otro auto que estaba estacionado al lado y posiblemente la vivienda.

San Román había llegado a su casa apenas tres horas antes del hecho y estaba durmiendo.

Las primeras pericias señalan que los desconocidos que perpetraron el hecho ingresaron hasta el patio de la casa y rociaron primero con un líquido inflamable la caja de la camioneta y la rueda de auxilio, a las cuales luego prendieron fuego.

Las primeras pericias de cuerpo de bomberos acreditaron el atentado . “Habíamos llegado como a las tres de la mañana y nos despertó un vecino que conocemos y que pasaba por el lugar. No entendíamos nada que está pasando, no es fácil despertarte de esa forma. Sabemos que fue intencional , pero no quiero adelantar ninguna hipótesis, queremos que trabaje la policía”, señaló Gustavo San Román. “Estoy inmensamente agradecido con su accionar, el de Policía y Bomberos. Afortunadamente solo son pérdidas materiales” escribió el mandatario en redes sociales.

San Román que comenzó su segunda gestión al frente de la comuna. Tiempo atrás sus padres también fueron objeto de robos y varios funcionarios de su gabinete también han sufridos ataques a sus vehículos particulares.

Por esta horas la policía trabaja intensamente para dar con la o las personas responsables del hecho violento.