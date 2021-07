El intendente de Viedma rechazó el pedido de aumento de la tarifa eléctrica de Edersa

El intendente de Viedma, Pedro Pesatti, participó como expositor de la audiencia pública para abordar el nuevo cuadro tarifario eléctrico de la distribuidora EDERSA para los próximos cinco años. En un comunicado de prensa afirmó que rechaza el aumento pretendido por la empresa por "falta de inversión" y "pérdida de calidad del servicio".

"Como gobierno de Viedma no vamos a avalar un aumento del 82% cómo pretende EDERSA en virtud de los incumplimientos de la empresa con sus usuarios, a la falta de inversión y a la consecuente pérdida de calidad del servicio eléctrico que se expresa en cortes sorpresivos y reiterados, independientemente del contexto socio económico que tampoco soporta más presión en las tarifas", explicó Pesatti

La audiencia pública convocada por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) contó con la participación de quince personas representando a diferentes sectores productivos, comerciales, instituciones estatales y de la sociedad civil, entre otros.

“Los usuarios del servicio han sido cumplidores con sus obligaciones, pagaron su boleta de luz religiosamente, y, en consecuencia, vemos cómo muy necesario una autocrítica básica por parte de EDERSA ya que la calidad del servicio no se condice con el aumento que se pretende", detalló el jefe comunal.

Agregó que "EDERSA no hizo las inversiones comprometidas en el contrato de concesión y, encima, se quedó con más de 2.700 millones de pesos que les cobró a los usuarios pero que no pagó a CAMMESA, la corporación mayorista del mercado eléctrico -enfatizó Pesatti, quién finalmente dijo "Desde el gobierno de Viedma le pedimos al EPRE que no avale el aumento pedido por EDERSA".