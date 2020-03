El jueves habrá clases con normalidad en Río Negro

El secretario de Educación, Gabriel Belloso, confirmó que la suspensión de clases en la provincia fue una medida "sólo por el día de hoy" y adelantó que el dictado será normal el jueves.

En Viedma la inactividad fue total ya que incluyó también a las escuelas privadas.

El funcionario explicó esta mañana que "ayer empezamos a evaluar la medida desde las 14 por muchos llamados que recibimos desde distintos puntos de la provincia, incluidos varios intendentes de algunas localidades" y que "consultamos con el Ministerio de Salud y las fuentes de los servicios meteorológicos y a las 20.30 tomamos la decisión" de suspender las clases.

Belloso contó que "en principio fue sólo para los turnos tarde y noche y después decidimos que era mejor todo el día, salvo en los Consejos Escolares de Bariloche y El Bolsón y en las escuelas rurales".

Gabiel Belloso, secretario de Educacion Foto: Marcelo Ochoa.

Agregó que "no es necesario" extender la medida para este jueves porque se anuncia una máxima de 26 o 27 grados, por eso "habrá clases normales en toda la provincia".

Sobre la situación planteada explicó que "tenemos un acuerdo paritario que dice que la ventilación en las escuelas tiene que ser natural", si bien algunas aulas tienen ventiladores, y sostuvo que "los aires acondionados afectan la voz de los docentes y después tenemos inconvenientes con las licencias médicas".

Según el secretario "lo que pasó es que las temperaturas fueron muy altas, las recomendaciones del Ministerio de Salud era una buena hidratación" y "nosotros también evaluamos lo que dijo la gobernadora en su discurso (en la Legislatura) que es una política de cuidado de los niños y adolescentes".

Por último indicó que "no tuvimos información sobre personas descompensadas" pero "sí sabemos que algunos docentes y chicos no se sintieron muy bien en las escuelas, por eso empezamos a evaluar que no era conveniente el dictado el clases".