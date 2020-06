El Kun Agüero contó cómo fue la lesión y la operación

El regreso al fútbol fue accidentado para Sergio Agüero, que en el segundo partido tras el receso se lesionó y debió ser operado.

El Kun se rompió los meniscos de la rodilla izquierda y pasó por el quirófano en Barcelona, donde se encuentra haciendo la primera parte de la rehabilitación.

Fiel a su estilo, el delantero del Manchester City contó sus sensaciones a través de su cuenta de Twitch, donde habitualmente transmite sus sesiones de videojuegos en línea.

"Sentí un ruido en la rodilla. Ya sabía que no iba poder seguir. Quería patear el penal pero cuando quise moverme no pude, me temblaba todo. Le dije al doctor vámonos adentro, me rompí todo", relató sobre el momento de la lesión.

"Pasó todo muy rápido, no estaba preparado para la operación, me agarró desprevenido. Me pusieron anestesia y no entendí más nada. Vi todo pero me acuerdo de nada", agregó acerca de la operación.

"Por suerte salió bien, pudo ser más grave. Me quedó acá en Barcelona, poco a poco empiezo a hacer fuerza, ya hice gimnasio", comentó.

"Esta lesión no tiene un tiempo exacto. Puede ser un mes, mes y medio o dos meses. Por ahora vengo bien", concluyó sobre la eventual fecha de regreso.