El Kun Agüero se despidió del City en las redes y está en Barcelona para arreglar su contrato

Sergio Agüero llegó a Barcelona, procedente de Portugal, donde el sábado perdió la final de la Champions ante Chelsea con Manchester City, para someterse a una exhaustiva revisión médica y, de aprobarla, firmar el respectivo contrato con su nuevo club.

La presencia del "Kun" en la ciudad condal fue detectada por el diario deportivo español AS, que anticipó que el delantero será revisado en el Hospital de Barcelona, donde se le prestará especial atención a la evolución de las lesiones que sufrió en los últimos tiempos en la rodilla izquierda, algunas inclusive que requirieron de intervenciones quirúrgicas.

Si supera este contralor el surgido de Independiente firmará mañana mismo el contrato pertinente con la entidad "culé" y acto seguido viajará hacia la Argentina para sumarse el martes mismo al plantel del seleccionado argentino que dirige Lionel Scaloni con vistas a las eliminatorias sudamericanas y la Copa América.

Así se despidió Agüero del City en sus redes sociales.

Orgulloso del equipo y de haber vestido tantos años esta camiseta. Manchester City siempre en mi corazón 💙//Proud of this team and to have worn its colors for so many years. Manchester City, forever in my heart 💙 pic.twitter.com/NkmznA0Rq2