Descartan del Gobierno la posibilidad que prospere la moción de censura contra Manuel Adorni

Tras la denuncia de un sector de la oposición, en el Gobierno descartan el pedido de varios legisladores que anticipan que apelará a una moción de censura en el Congreso contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y reclaman su destitucion inmediata del cargo.

«No tienen lugar para hacer eso. Le hacen una moción de censura por una declaración que malinterpretaron», sostuvo un funcionario del entorno del ministro coordinador, citado por la Agencia Noticias Argentinas.

Un grupo de legisladores quiere destituir a Manuel Adorni

Desde la Jefatura de Gabinete revelaron que están preparando la defensa ante el accionar de varios legisladores y precisaron que el mensaje que brindó el funcionario el pasado miércoles en La Nación + fue «hiper sólido».

Sin embargo, algunos diputados de peso como Margarita Stolbiezer y Maximiliano Ferraro ya expresaron que apelarán al procedimiento contemplado en el reglamento para remover a Adorni de su cargo.

«URGENTE, Moción de censura del Congreso y destitucion inmediata del Jefe de Gabinete Manuel Adorni. Les mintió en la cara en la sesión de informe, viene degradando la institucionalidad y violando todo comportamiento ético«, expresó Stolbiezer a través de sus redes sociales.

Asimismo, un diputado aliado a la Casa Rosada admitió que vislumbra un escenario en el que la oposición insistirá con el tema y cuestionó la performance del representante del Ejecutivo. «Lo van a intentar, pero esto es como cuando escuchas a un amigo hablar y pensas: ‘qué boludo que sos, Dios mío'», se expidió.

A Adorni le facturan sus explicaciones contenidas en el primer informe de gestión que brindó ante la Cámara de Diputados el 29 de abril, en el que declaró que, en sus declaraciones juradas, «nunca existió ocultación alguna”, y el pasado miércoles admitió errores en la presentación de los papeles durante los primeros años.

Las críticas de Victoria Villarruel y Patricia Bullrich a Manuel Adorni

A la vicepresidenta Victoria Villarruel tampoco le conformaron los intentos por clarificar la situación patrimonial del jefe de Gabinete y así lo hizo saber a través de su cuenta de X. «Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones», sostuvo.

No obstante, y pese a la gélida relacion con el Poder Ejecutivo, en Balcarce 50 evitaron confrontar con la titular del Senado. «No le vamos a responder a Vicky», postuló una fuente oficial.

En declaraciones a La Nación, la exministra de Seguridad, Patricia Bullrch, fue tajante al evaluar el escenario del ministro coordinador: “Esto es más que un error, esto es una omisión ética. Y nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado”. A su vez, respecto al avance de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, Bullrich tomó distancia y agregó: “Ahora, será la Justicia la que tendrá que determinar”.

Con Noticias Argentinas y La Nación