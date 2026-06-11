Cáncer de próstata: el 50% de los argentinos llega tarde al diagnóstico

Los especialistas recomiendan iniciar los controles anuales de PSA a partir de los 45 años para anticiparse a los síntomas.



En el Día del Cáncer de Próstata, la comunidad médica advierte sobre una brecha crítica en el país: mientras que el diagnóstico temprano ofrece una ventana de curación superior al 90%, la mitad de los pacientes argentinos llega al consultorio con la enfermedad ya avanzada. Los especialistas insisten en la necesidad de iniciar los controles anuales a partir de los 45 años para anticiparse a los síntomas.

Un giro drástico en las estadísticas

Rubén Kowalyszyn, médico oncólogo e investigador, director del Instituto Multidisciplinario de Oncología en Viedma y actual presidente de la Asociación de Oncología Clínica Argentina, señala que la realidad estadística en relación a la enfermedad ha dado un giro drástico en las últimas décadas, pasando de un escenario donde la mayoría de los pacientes fallecía a uno donde más del 60% de los afectados globalmente tienen chances reales de curarse.

«En la actualidad, cerca del 50% de los hombres en Argentina son diagnosticados cuando el cáncer ya ha avanzado a una etapa metastásica, manifestando dolores óseos o problemas urinarios graves», indicó Rubén Kowalyszyn, médico oncólogo e investigador, actual presidente de la Asociación de Oncología Clínica Argentina (AOCA).

La realidad de la oncología ya no es la de hace unos años. En el caso específico de la próstata, la clave absoluta radica en la prevención secundaria: descubrir la anomalía mediante métodos de screening mucho antes de que el cuerpo empiece a registrar dolores físicos o problemas para orinar.

Llegar antes de los síntomas no solo cambia el pronóstico de supervivencia, que a cinco años roza la efectividad total, sino que también abre la puerta a tratamientos muchísimo menos invasivos, como las cirugías robóticas o terapias dirigidas de alta precisión.

El protocolo actual: rápido, sencillo y preciso

El estándar de control actual combina dos herramientas fundamentales: por un lado, un análisis de sangre periférica muy simple para medir el Antígeno Prostático Específico (PSA); por el otro, la resonancia magnética multiparamétrica, una tecnología de alta resolución que permite a los profesionales identificar lesiones milimétricas con una exactitud asombrosa.

Cuándo y quiénes deben empezar los controles

La recomendación médica generalizada establece una hoja de ruta clara para la salud masculina. Los hombres sin antecedentes directos deben iniciar sus controles anuales entre los 45 y los 50 años.

Sin embargo, este plazo debe adelantarse de manera preventiva en aquellos pacientes que cuenten con antecedentes familiares directos o presenten factores de riesgo específicos, como la ascendencia afrodescendiente.

Además de los estudios en el laboratorio, los especialistas recuerdan que los hábitos diarios juegan un rol protector fundamental. Mantener un peso saludable y realizar actividad física de forma regular son las dos decisiones cotidianas que más contribuyen a disminuir el riesgo general de desarrollar la enfermedad.