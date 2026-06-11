Miguel Pichetto pidió que el Congreso anule la condena a Cristina Kirchner: «Se alteraron las reglas desde el primer día»

El diputado Miguel Pichetto reclamó que el Congreso avance para declarar nula la condena contra la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad. Sostuvo que existen atribuciones legislativas para intervenir frente a lo que definió como una situación de “gravedad institucional”.

El legislador, que en los últimos meses retomó el diálogo con la expresidenta, afirmó que la condena “pone a la democracia en una situación de extrema fragilidad”.

Qué dijo Pichetto sobre la condena a Cristina Kirchner y el rol del Congreso

A través de un mensaje publicado en X, Pichetto cuestionó el proceso judicial que terminó con la condena de la exmandataria. Según sostuvo, durante el juicio se produjeron irregularidades que afectaron las garantías del proceso.

“Se alteraron las reglas desde el primer día: se incorporó a un juez que venía de otro tribunal, se trajo a un fiscal cuyo destino era Rosario para juzgar narcos y se limitó la posibilidad de apelar. Tampoco hubo imparcialidad: los jueces de la Corte debieron apartarse porque venían de enfrentar un juicio político promovido por el propio partido de la acusada.”, expresó.

El diputado agregó: “Ante tantas irregularidades y un tribunal incompleto, el Congreso no puede quedarse de brazos cruzados. Tenemos la facultad de intervenir ante semejante gravedad institucional para declarar la nulidad de un fallo viciado y hacer valer el equilibrio de poderes”.

Pichetto planteó que la conducta de un presidente debe analizarse mediante un procedimiento especial. En ese sentido, consideró que no debería ser juzgado por los mecanismos ordinarios utilizados en la causa Vialidad.

La visita a Cristina Kirchner y su reacercamiento al peronismo

El planteo fue expuesto durante una reunión de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Allí insistió en que la situación de un jefe de Estado debería evaluarse en una instancia diferente.

“Un Presidente debería haber sido, si es que había motivo o elementos, investigado por la Corte, acusado por el procurador general y defendido por su abogado o un defensor oficial”, sostuvo durante el encuentro.

“Esta es una exploración que todavía no se ha desarrollado y sé que es un argumento que va a levantar polvareda porque entro en el principio de división de poderes, pero creo que son atribuciones inherentes del Congreso”, señaló.

Las declaraciones se producen meses después de la reunión que mantuvo con Cristina Kirchner en el departamento de San José 1111, en Constitución. El encuentro marcó un nuevo acercamiento entre ambos dirigentes, luego de años de distanciamiento político y tras el regreso de Pichetto a posiciones más cercanas al peronismo.