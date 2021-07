El lunes se iniciará la vacunación a adolescentes en Río Negro

Río Negro informó que este lunes se iniciará la vacunación a adolescentes entre 12 y 17 años con factores de riesgo, durante la conferencia ofrecida por la secretaria de Políticas Públicas de Salud, Mercedes Ibero. La inscripción que se abrió hoy, se anotaron alrededor de 1.800 adolescentes.

Mientras eso sucede, se inició la distribución de más de 900.000 dosis de la vacuna Moderna en el país. Unas 15.120 vacunas llegarán a Río Negro para comenzar la inoculación a personas de 12 a 17 años con factores de riesgo.

Con respecto a ese grupo, se informó hoy que aquellos adolescentes que se anotaron deberán presentar el certificado médico que conste los factores de riesgo que son diabetes tipo 1 y 2, la obesidad grado 2 y grado 3, la enfermedad cardiovascular crónica, la enfermedad renal crónica, la enfermedad respiratoria crónica, las enfermedades hepáticas.

También estarán en el grupo de riesgo las personas que viven con VIH., los pacientes oncológicos activos, los pacientes que están en lista de espera para trasplante, las personas que tienen tuberculosis activa, las personas con síndrome de down, autoinmunes o que tienen tratamientos que les baja sus defensas, también todas las personas que tienen el carnet de discapacidad y aquellas que tienen indicación de riesgo por su patología.

"Los van a llamar para vacunarse. No va a ser abierta porque la idea es que no se junten con el resto de las personas de los demás grupos. Las personas que no se puedan acercar al vacunatorio por su patología serán vacunadas en su domicilio", aseguró la secretaria de Políticas Públicas.

También aclaró que aquellas personas que no puedan inscribirse en la página vacunate.rionegro.gov.ar "porque se les complica o no tienen computadora, se acercan al centro de salud los familiares con todos los datos para que los puedan inscribir".