El mosaico que asoma en el MPN

PANORAMA DE NEUQUÉN

Asociado con la agrupación Confluencia por Vos, integrada por exfuncionarios de la gestión del radical Horacio Pechi Quiroga, el MPN de Mariano Gaido logró un cómodo triunfo en las elecciones para renovar el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén. Como plus obtuvo un inequívoco respaldo a la eliminación de las elecciones de medio término que resultaban como un examen que a los políticos en funciones les resultan molestas.



De los 219.902 electores habilitados, el 69,75% emitió su voto para elegir, entre las 13 listas que participaron de la elección, a los nueve concejales que renovarán la mitad del Concejo. El candidato Claudio Domínguez se impuso con 43.919, el 28,68% de los votos. Además el 65,88% de los electores votó por el “sí” a la enmienda de la Carta Orgánica. De las tres bancas que ponía en juego el MPN obtuvo cuatro.



Los partidos Unión Cívica Radical, PRO y Nuevo Compromiso Neuquino, liderados por Juan Peláez, obtuvieron 31.061 sufragios (20,30%), por lo que, de las cuatro bancas que el sector tenía en juego, pudo renovar dos.



“Hace dos años, cuando ganábamos la intendencia, yo decía que nacía un nuevo dirigente del MPN para toda la ciudad y la provincia de Neuquén”, fue la definición del gobernador y presidente del MPN, Omar Gutiérrez.

Precisamente, en 2017 Gaido, con la ayuda de sus 14 listas colectoras, se quedó con el 39,7% de los votos. Era una elección diferente porque se elegía un puesto ejecutivo y porque no competía Horacio Quiroga.

Para cicatrizar la herida del MPN luego de 20 años, el intendente flexibilizó su mosaico partidario para ganar cómodamente la elección de concejales.



El mandatario provincial habló de que se había creado, en ese entonces, un nuevo mosaico en el MPN en referencia al festival de colectoras y los impulsores del jefe comunal se animaban a hablar de una suerte de superación de la clásica división en el MPN. Con el diario del lunes, dentro del partido, se pusieron signos de pregunta sobre las colectoras porque “cuestan carísimo” si se mira lo que ocurre en la Legislatura con los aliados. De todas formas, la lista original del MPN había sacado un 30,7% de los votos y con el apoyo de las colectoras le sacó 9 puntos al candidato del entonces oficialismo municipal, Marcelo Bermúdez.



El mosaico no se repitió y en términos de devolución hubo contratos con cooperativas vinculadas a dirigentes “externos” del MPN, cargos en el Ejecutivo que el mismo Quiroga había solicitado a Gaido y que resultaron estratégicos para los planes de obras públicas, y hubo aliados puntuales en el Concejo Deliberante. También incorporó a dirigentes del UNE, que en la Legislatura, integra el Frente de Todos. En la elección del domingo hubo más que un guiño al candidato Emmanuel Guagliardo, convertido en el único que defendió “en serio” la enmienda de la Carta Orgánica, aunque no obtuvo los votos para ocupar una banca por dos años en el Concejo.



“La herida de 20 años” que comenzó a cerrarse en 2017 cuando el MPN pudo ganar la municipalidad de Neuquén tras 16 años de Quiroga y 4 de Martín Farizano, el domingo 24 ya mostraba una cicatriz.

La atomización de la oposición ayudó a la consolidación del partido, que no tuvo presión de la interna tradicional como fue en las elecciones PASO.



La forma de que no vuelva a abrirse fue la división de la oposición. A saber, Libres del Sur que fue en la lista del conglomerado de Cambiemos - Merce y Marce en alusión a Mercedes Lamarca y Marcelo Bermúdez- fue sola. El exintendente Guillermo Monzani también hizo rancho aparte al mostrar diferencias de forma y de fondo con el radical Juan Peláez quien supo y pudo agenciarse el apoyo de los quiroguistas que no van al templo de Gaido. Ni hablar del ARI que quedó fuera de juego en la ciudad con sus candidatos.



El “mosaico” creado por Gaido se adaptó a la nueva construcción de la elección de medio término y mostró que tiene la capacidad de no meterse donde no lo llaman. En las elecciones del 12 de septiembre se desarrolló la interna del poder en el MPN y en la que el ascendente intendente mantuvo los pies limpios sin embarrarse. De las dos listas hubo intentos por empujarlo pero no lo lograron, al menos, públicamente. El nuevo escenario del MPN lo tiene como protagonista ¿de la lista Azul para 2023?