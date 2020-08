El municipio de Neuquén denunció el robo de 70 pinos en Parque Norte

Entre los espacios recreativos más concurridos en la ciudad está el Parque Norte. Y en estos momentos se está llevando adelante la plantación de nuevos ejemplares. Pero desde el Municipio expresaron su indignación porque en los últimos días advirtieron que personas desconocidas robaron 65 pinos ponderosas que habían sido colocados hace dos meses en el sector. También hace dos semanas se registró el robo de plantas de lavanda en Unión de Mayo.

El subsecretario de Espacios Verdes de la Municipalidad, Fabián Heuberger, contó que los operarios cuando recorrieron el sector como parte de las tareas de mantenimiento, entre ellas el riego, se encontraron que en el lugar habían 65 pinos menos.

Agregó que las plantas tenían una altura de 50-60 centímetros y "eran del vivero Provincial de Huinganco y estaban bien".

"Los arrancan. No les tuvieron que hacer mucha fuerza porque son pinos que habían sido plantados hace no mucho", expresó el funcionario en declaraciones a LU5 y dijo que creen que ocurrió el hecho "de un día para el otro, no que fue algo paulatino".

Marcó que en el lugar ya se han plantado 2600 ejemplares y la proyección es llegar a 5 mil.

Señaló que no se trata del primer hecho delictivo que ocurre en la ciudad de esas características. Algo habitual sostuvo que es el robo de aspersores.

"Hace 15 días nos robaron 60 plantas lavandas en el parque que está desarrollando el municipio en Unión de Mayo", agregó y sumó que ahí también sufrieron el robo de un grupo electrógeno.