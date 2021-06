El papa se reunió con Juan Cruz, una de las víctimas de pederastia del cura chileno Karadima

El Papa se reunió ayer en el Vaticano con Juan Carlos Cruz, una de las víctimas de pederastia más conocidas del exsacerdote chileno Fernando Karadima que además ha sido recientemente incluido en la Comisión Pontificia para la Protección de Menores.

El propio Cruz dio a conocer hoy este encuentro en su cuenta de Twitter a través de un posteo a través del cual agradeció al Papa Francisco su nombramiento y reafirmó en su "compromiso de seguir ayudando a los supervivientes de abusos sexuales en todo el mundo", según un cable de la agencia DPA.

El activista contra los abusos eclesiásticos y uno de los mayores críticos contra la gestión del caso en el que el obispo de Osorno Juan Barros se reveló encubridor de los abusos sexuales cometidos por Karadima en su diócesis, publicó varias fotos de encuentro.

Tras pedir perdón y admitir que no había sido bien informado sobre el caso Karadima, el Papa abrió una investigación que condujo el obispo maltés Charles Scicluna, uno de los mayores expertos de la Iglesia en estos asuntos.

El Papa recibió entonces a Cruz y otras dos víctimas de abusos sexuales del clero chileno, James Hamilton y José André Murillo, en su residencia en Casa Santa Marta, donde se quedaron como sus huéspedes.

Francisco llamó a capítulo a los obispos de la Conferencia Episcopal del país andino y forzó su dimisión en bloque.

Hoy agradecí al Papa Francisco mi nombramiento y reafirmé mi compromiso para seguir ayudando a sobrevivientes de abuso sexual en el mundo. Today I thanked Pope Francis for my appointment and reaffirmed my commitment to keep helping survivors all over the world. pic.twitter.com/DwU5OpLlWC