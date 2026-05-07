Centro clandestino La Perla: identificaron los restos de otras 11 personas desaparecidas en la dictadura militar

Un nuevo y fundamental avance en la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia se concretó en las últimas horas en la provincia de Córdoba. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) completó una segunda ronda de identificaciones de personas que fueron víctimas de desaparición forzada durante la última dictadura cívico-militar.

De acuerdo a la información confirmada por la Justicia Federal, se logró identificar a 11 nuevas víctimas cuyos restos óseos fueron hallados durante las exhaustivas excavaciones realizadas en la «Loma del Torito», un sector específico que integra el vasto predio del excentro clandestino de detención La Perla, ubicado en la guarnición militar de La Calera.

Actualmente, el juzgado federal N°3 de Córdoba, a cargo del magistrado Hugo Vaca Narvaja, se encuentra en pleno proceso de comunicación formal con los familiares de las víctimas. Una vez finalizado este delicado e íntimo procedimiento, las autoridades darán a conocer públicamente las identidades de este nuevo grupo, según anticipó La Nación.

La investigación y los 12 hallazgos previos en La Perla

Este avance se enmarca dentro de una histórica causa (expediente 35009693/1998) que tuvo sus inicios hace cuatro décadas a partir de una denuncia impulsada por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, junto a familiares de desaparecidos.

Los primeros resultados de las excavaciones en esta zona salieron a la luz en septiembre del año pasado. Posteriormente, en marzo de este año, el EAAF -trabajando en estrecha colaboración con el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial cordobés- logró la primera identificación genética de 12 personas enterradas clandestinamente en el lugar.

En aquella oportunidad, el juez Vaca Narvaja ya había adelantado que se trataba solo de un «resultado parcial» y que la investigación arrojaría nuevos datos. Entre los nombres recuperados en esa primera etapa se encontraban los de Carlos Alberto Dambra Villares, José Nicolas Brizuela, Raúl Oscar Ceballos Cantón, Alejandro Jorge Monjeau López, Ramiro Sergio Bustillo Rubio, Adriana y Cecilia Carranza Gamberale, Oscar Omar Reyes, Eduardo Valverde, Sergio Julio Tissera Pizzi, Elza Mónica Coquelli Pardo y Okelly Pardo.

La Perla: el epicentro del terrorismo de Estado en Córdoba

Para lograr estos hallazgos en un terreno tan extenso y complejo, el EAAF desplegó lo que el magistrado definió como un «método extraordinario» de exploración. En las 3.200 hectáreas que componen el predio militar, los especialistas utilizaron tecnología de punta, incluyendo un avión equipado con un sofisticado sistema láser capaz de escanear la topografía del terreno e identificar posibles anomalías compatibles con fosas clandestinas.

Las tareas sobre el terreno no se detienen. Desde el juzgado confirmaron que las excavaciones continuarán al menos hasta fines del mes de septiembre, con un financiamiento que ya se encuentra asegurado mediante fondos canalizados a través del Consejo de la Magistratura de la Nación.

El centro clandestino de detención, tortura y exterminio «La Perla» fue uno de los engranajes más grandes y letales del aparato represivo estatal en el interior del país. Funcionó ininterrumpidamente entre mediados de 1976 y finales de 1978.

Según los registros documentados por el Archivo Provincial de la Memoria, se estima que por sus instalaciones pasaron aproximadamente 2.500 personas secuestradas. Hasta el día de hoy, la inmensa mayoría de ellas continúan desaparecidas.

Este centro del horror fue creado y operado bajo las órdenes directas de Luciano Benjamín Menéndez, quien por entonces se desempeñaba como jefe del Tercer Cuerpo de Ejército y se consolidó como uno de los máximos responsables del plan sistemático de exterminio durante la dictadura militar.