El parque eólico de Piedra del Águila a un paso de generar energía

El parque eólico de Bajada Colorada está en su etapa final de montaje y se prevé que su puesta en marcha sea inminente. “Siempre se decía que Piedra del Águila era un lugar de paso y ahora tenemos una planta para exportar pescado y el primer parque eólico de la provincia de Neuquén”, dijo ayer el gobernador Omar Gutiérrez.



Prometió que la semana que comienza hará una visita al parque que tendrá, precisó 30 generadores con una capacidad de 100 megavatios.



En declaraciones a LU5, Gutiérrez recordó que el Estado neuquino pide que en cada contratación pública o privada se debe dar prioridad al empleo y compre local. Se le recordó que en la década del 90 se había propiciado en Cutral Co una fábrica de aerogeneradores pero no tuvo éxito. El gobernador dijo que fue porque la provincia no tenía parques eólicos y que ahora sí lo tiene y lo planteó en términos de desafío. “Si los insumos fueron fabricados en una jurisdicción externa, es lo que nos tiene que estimular a promover las inversiones”, dijo y adujo que en el discurso del 1 de marzo planteará un modelo para fortalecer inversiones en la provincia.



A mediados del mes pasado el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) informó que se iniciaban las tareas para conectar la obra de la Estación Transformadora Bajada Colorada, con vistas al inicio de la conexión del nuevo parque eólico Vientos Neuquinos al sistema interconectado nacional,



Desde el organismo indicaron que se hicieron las tareas de prueba de un grupo generador, a los fines de abastecer la demanda eléctrica de la zona durante la primera etapa de trabajos.



El montaje de las torres simulan gigantes que se yerguen en medio del desierto sur de la provincia de Neuquén.

En junio del año pasado se puso la piedra fundacional del parque eólico. Su proyecto es atribuido a la Agencia de Desarrollo de Inversiones del Neuquén Sociedad del Estado Provincial.



Dos datos 100 megavatios aportará el Mater, mercado a término, del sector industrial. Es el de mayor envergadura del país. 29 turbinas tiene le parque eólico Vientos Neuquinos de 120 metros de altura y 132 de diámetro de rotor.

Está ubicado a unos 38 kilómetros de Piedra del Águila y 49 de Picún Leufú. La firma concesionaria es AES Corporation. Este emprendimiento se ubica en una zona de 2500 hectáreas entre Picún Leufú y Piedra del Águila, emplea a 600 personas y la inversión alcanza los 130 millones de dólares e incluye la construcción de una subestación en los terrenos del parque.

Se compone de 29 turbinas, de 120 metros de altura de buje, 132 metros de diámetro de rotor y 3,465 megavatios de potencia nominal.



AES es también la concesionaria de la hidroeléctrica Alicurá y posee 4.000 megavatios instalados en proyectos hidroenergéticos en el vecino país de Chile. Es la empresa extranjera más antigua en el país en el sector energético, llegó en 1993, y es la primera vez que encara un proyecto eólico.