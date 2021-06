El plan ganadero no le mueve la aguja a Bariloche

“En nuestra zona no influyen las medidas porque, salvo excepciones, toda la hacienda disponible al sur de la barrera sanitaria se faena para consumo regional”. De esta forma, Mario Barbagelata, el propietario del frigorífico Río Negro de Bariloche, con sede en Ñirihuau, se refirió al Plan Ganadero anunciado por el gobierno nacional que se pondría en marcha en 30 días. El desafío es aumentar la productividad del sector y aumentar la capacidad exportadora “aunque sin descuidar el abastecimiento del mercado interno”.

Barbagelata consideró que “con las restricciones a la exportación, no van a bajar los precios de la carne porque el 75% de lo que se exporta es vaca descarte a China que no se consume en el mercado interno”. El resto de lo que se exporta, especificó, “son cortes que, en su mayoría, no se consumen masivamente”.

El empresario planteó que si lograra exportar más, “quedarían muchos cortes que sí se consumen a menor valor, como el asado, el vacío, la tapa de asado, el matambre o las pulpas para milanesas) que serían los cortes resultantes de la media res de novillo que se desposta para exportar algunos cortes de alto valor (lomo, bife angosto y ancho y, cuadril)”.

Barbagelata estimó que el programa ganadero debería incluir “incentivos para producir más novillos. Con más kilos por animal faenado, con mayor producción de carne no habría aumentos importantes y podría complementarse perfectamente el consumo interno y la exportación”.

Expresó también que “los frigoríficos exportadores de la Pampa Húmeda, al tener restringidos los mercados internacionales, puede ser que destinen mayor volumen de carne al mercado interno, envíen carne deshuesada a nuestra zona y haya mayor oferta”.

“De todos modos, concluyó, esto es temporal. Si siguen las restricciones durante mucho tiempo, hay desinterés de los productores, desinversión y a largo plazo, menor producción y aumento de precios por menor oferta”.