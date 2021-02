El plus del Covid

CIPOLLETTI

Señor Emiliano Santiago, con el respeto que corresponde debo informarle que:

1.- Lo que se cobra no es un Plus, es el costo del kit de bioseguridad.

2.- Antes de hacer comentarios hirientes y poner en tela de juicio la ética de los demás, debería informarse de los costos de los insumos requeridos (amonio cuaternario, lavandina, alcohol en gel, alcohol al 70%, alfombras sanitizantes, guantes, barbijos N95, mamelucos de buena calidad, campos quirúrgicos, máscaras que no perjudiquen la visión, camisolines, etc.)



Hay obras sociales que abonan el módulo de bioseguridad, eso lo hace legal y ético, porque nos debemos proteger como si todos estuviéramos contagiados. Somos la primera línea de esta batalla, no sé usted.

Recuerde que no se cobra por apretar un tornillo, sino por saber qué tornillo apretar.

Horacio A. Silva

Odontólogo

DNI 14.024.523