El "plus Pandemia" en Río Negro se pagará en diciembre

La gobernadora Arabela Carreras anunció ayer un “plus Pandemia” para el personal general de los hospitales y, también, esenciales del ministerio de Desarrollo Humano y la Secretaría de la Niñez. Este reconocimiento alcanzará a unos 6.500 estatales.

La mandataria realizó el adelanto al participar de la Mesa de Salud, que conforman Trabajo con ATE y UPCN aunque en esta ocasión se sumaron representantes de los autoconvocados de los hospitales, a partir de su protesta por la insuficiencia de los incrementos liquidados en el año.

No existió respuesta a la decisión gubernamental, pero en el encuentro se advirtió que no pareció suficiente para los hospitalarios aunque dejaron la posición definitiva en “las asambleas”. Igual, Carreras explicó que el tema no era negociable, pues será lo que pueda la Provincia

Su aplicación será con los haberes de diciembre, pero no está resuelto su mecanismo, salvo -dijo la mandataria- que “será proporcional” al salario. Será un porcentaje, diferenciándose de las sumas fijas otorgadas en marzo y setiembre que distorsionaron el impacto en franjas remunerativas, como en las de los médicos y técnicos, origen del actual reclamo y conflicto.

En su anticipo, la mandataria explicó que Economía analizará esta semana su implementación y, además, estableció un tratamiento diferencial para los jefes de Servicios de los nosocomios, cuyo malestar se hizo evidente en cada expresión pública y, en el caso de Viedma, la expresaron con sus dimisiones.

En el inicio, Carreras valoró el esfuerzo del personal de Salud y, también, habló de las limitaciones financieras de la provincia. Aún así, concluyó con la creación de una asignación Plus Pandemia, que “será proporcional al salario” y alcanzará a la “totalidad de los trabajadores de los hospitales”, como también, “a los que prestan efectivas funciones” durante el brote del Covid en las residencias de Adultos Mayores de Desarrollo Humano, y en los distintos centros -CAINA y de Restricción de Libertad- del SENAF.

A Carreras lo acompañaron los ministros Fabian Zgaib (Salud) y Rodrigo Buteler (Gobierno) mientras asistieron Rodrigo Vicente y Edgar Actis por ATE, y Jorge Paniz por UPCN. La comitiva hospitalaria se conformó con Andrea Prieto y Pablo Zeky de Viedma, Javier Amaro de Choele Choel, Pedro Zanardo de Bariloche, Cecilia Chavero de Cipolletti y Cesira Mullally de San Antonio, quien fue la vocera en un video difundido

La gobernadora “nos comunicó” -dijo Mullally- de “una asignación Plus Pandemia que es lo que nos puede ofrecer. Ahora bien, no está definido qué porcentaje, ni a dónde”, es decir, en “qué condiciones” y cómo impactará en la pirámide”.

Ya en la reunión el anuncio del adicional no pareció conformar a los autoconvocados, pero se reafirmó su análisis en las asambleas. Sus críticas por momentos originaron tensos cruces ya no sólo con los funcionarios sino, también, con los representantes de UPCN y ATE.