El precio de la leche

Pedro Luro

Volvemos sobre lo mismo, ya que estamos tratando con “los monos sabios”. No ven, no oyen, no hablan. Bueno, casi, porque hablar lo hacen hasta los codos, pero no dicen nada. Volvemos al tema de la leche. Es evidente que tenemos dos países, dentro de fronteras. ¿Sabe usted lo que cobra el que se levanta a las 5 para ordeñar, por cada litro de leche entregada a una usina? ¡$ 10! Con suerte y a 30 días.

La leche es un producto que se vende “taca-taca”, en el mostrador, pero los que se sacrifican no. Entonces las autoridades no están. Tal vez las usinas, que hacen propaganda de los subproductos en todos los canales de TV, les pasen muchos millones a los funcionarios, y esto los “tranquiliza”.

José Pepe Simone

DNI 6.665.231