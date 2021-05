El precio de la soja superó los US$610 por tonelada: cómo impacta en los ingresos del gobierno

El precio de la soja mantuvo hoy la tendencia alcista y se ubicó por encima de US$ 610 la tonelada en el mercado de Chicago, tras la publicación del informe de oferta y demanda mundial de granos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

El economista Fernando Marull, de FMyA, sostuvo ante Infobae que el impacto positivo del pico de la soja va a ser sensible. El especialista se focaliza sobre la suba del precio en lo poco que va de mayo, para graficar qué tan importantes son unos pocos dólares en la cotización del cultivo -y del fenómeno parecido que experimentan otras materias primas para la economía local.

“Desde el punto de vista de la recaudación sólo los últimos USD 40 dólares que subió en estas dos semanas te aumentan USD 250 millones las previsiones de recaudación por retenciones a las exportaciones. Es el 0,01% del PIB y puede empujar a la recaudación por derechos de exportación a crecer este año USD 3.600 millones. Parece poco, pero es una enormidad para sólo dos semanas de suba del precio”, comentó al sitio porteño.

Hoy, el contrato de mayo de la oleaginosa subió 1,40% (US$ 8,45) hasta US$ 610,13 la tonelada, mientras que el contrato de julio avanzó 1,71% (US$ 10,20) para ubicarse en US$ 603, 52 la tonelada.

Los explicación de la suba está en la ajustada relación entre la oferta y la demanda del poroto de soja que "seguirá inalterable en lo que resta de la actual campaña y que persistirá en la campaña 2021/2022", indicó un informe de la corredora de granos Granar.

Además, el informe del USDA recortó hoy la estimación de cosecha de soja en Argentina en 500.000 toneladas, de 47,5 millones a 47 millones de toneladas, respecto al calculo realizado el mes pasado, al tiempo que proyectó para la campaña 2021/2022 una producción de 52 millones de toneladas.

Los subproductos de la soja acompañaron la tendencia alcista del grano, con una suba del 2,38% (US$ 38,27) en el aceite hasta los US$ 1.513, 67 la tonelada, mientras que la harina se incrementó 0,31% (US$ 1,54) para cerrar a US$ 497,06 la tonelada.

Por su parte, el precio del maíz cayó 0,26% (US$ 0,79) y se ubicó en US$ 298,21 la tonelada, debido a la que las existencias finales de la próxima campaña en Estados Unidos se ubicarían bastante por encima de lo que esperaba el mercado.

Por último, el trigo cayó 0,65% (US$ 1,84) y se posicionó en US$ 277, 32 la tonelada la cierre de las operaciones, por existencias finales en Estados Unidos tanto en esta campaña como en la siguiente por encima de lo proyectado por el mercado.