El primer día del romance entre Maradona y Gimnasia

Una ciudad revolucionada, un club colapsado por la lluvia de nuevos asociados y un suceso que excede ampliamente al fútbol. La Plata y puntualmente Gimnasia, viven horas de mucha intensidad con la llegada de Diego Maradona, quien fue presentado como entrenador del Lobo en un estadio del Bosque desbordado de gente.

Más de veinte mil personas le dieron una cálida y emocionante bienvenida al “10” en su retorno al fútbol argentino como DT. En sus primeras palabras, Maradona, fiel a su estilo, envió un mensaje motivacional para el plantel y los hinchas y hasta se plegó a los cánticos contra el clásico rival, Estudiantes.



“Quiero ser respetuoso… como no lo son ellos”, expresó Maradona antes de la explosión del cántico “el que no salta, es un inglés”, que alude al presidente del club “pincharrata”, Juan Sebastián Verón.

“Yo no soy ningún mago, a mí me gusta trabajar”, fue otra de las resonantes frases que hicieron estallar al público y reclamó el apoyo de “todos” para revertir la complicada posición en la tabla de los promedios del descenso.

“Nos vamos a jugar la vida pero acá no se juega con ametralladoras ni revólveres, acá se tira el centro atrás para que la empuje el compañero y festejemos todos”, arengó mientras efectivos de seguridad privada retiraban a algunos hinchas que invadieron el campo de juego para venerarlo.



"Yo no soy ningún mago" aclaró Diego en su presentación. Maradona y sus primera palabras en Gimnasia, para ganarse la ovación de todo el Bosque. pic.twitter.com/93EmXQMVlr — SportsCenter (@SC_ESPN) September 8, 2019

Ya en el círculo central se abrazó con el defensor, capitán y símbolo de Gimnasia, Lucas Licht, quien lo acompañó durante todo el discurso mientras el resto de sus compañeros los rodeaban formando una gran ronda.

Nadie se quiso perder el primer día de Maradona en su nueva aventura futbolística y entre los rostros más conocidos se destacó la presencia del actual volante de River Ignacio Fernández.

Durante varios tramos de lo que duró la presentación que dio paso al primer entrenamiento del plantel, Maradona se mostró visiblemente emocionado y al borde de las lágrimas.

“Acá estoy en mi casa”, expresó Diego, quien a pesar de sus dificultades para caminar luego recorrió toda la cancha acompañado del plantel para dar un mensaje de unidad y fortaleza anímica en el primer día de “D10S” en el “Templo sagrado del Bosque”.