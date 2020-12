El puente de Nahuel Niyeu

Es muy loable la gestión del arquitecto Gustavo Casas al frente de la Delegación de Vialidad Nacional, sobre todo poniendo énfasis en la terminación de la ruta nacional Nº 23.

Desde hace muchos años, junto a la dirigencia de la Región Sur, hemos bregado incansablemente para lograr su pavimentación. Muchos viajes cuando era todo de ripio y donde transitar por ella era toda una aventura. Por aquellos años se decía que su pavimentación era una utopía. Y aun cuando no fuera así, sino un acto de justicia e integración, de utopías también se vive.

Alguien dijo alguna vez que “las grandes obras las sueñan los genios locos, las ejecutan los luchadores natos, las disfrutan los felices cuerdos y las critican los inútiles crónicos”.

Pero sería muy importante que se anunciara la reconstrucción sobre el puente a la altura del paraje Nahuel Niyeu, que a pesar de los años y de reiterados reclamos aún está roto.

Sería oportuno recordar que es un lugar de accidentes reiterados y que en algunos casos tuvieron un desenlace fatal con pérdida de vidas humanas. Por eso hay que tener cuidado en esa zona, pues quien no conoce el lugar se puede sorprender con el desvío.

En repetidas oportunidad me he explayado sobre esta situación. Puede ser que el arquitecto Casas -sé de su buena voluntad-, si lee este reclamo, comience a gestionar el nuevo puente, si no lo ha hecho ya. Y entonces transitar por la 23 ya no sería una utopía, sino una realidad como homenaje de quienes han bregado por esta importante obra vial que integra a toda la provincia.

Jorge Castañeda

DNI 8.569.045