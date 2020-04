El punzó de Rosas y “verde Weretilneck”

Puerto de San Antonio Este

Ni el MPN de los Sapag lo hizo. Pero Weretilneck, ex gobernador y actual senador nacional, lo está intentando urgentemente con la anuencia de los legisladores que la van de justiticialistas de Río Negro.



Me refiero al color “verde Weretilneck” conque se están pintando los exteriores de muchos, muchísimos digo yo, edificios públicos y vehículos oficiales que son de toda la comunidad, la cual integramos, y que no estamos de acuerdo. Solo en época de Rosas se utilizó el rojo punzó hasta en la testera de los caballos de los Federales y otros que, sin serlo por temor o conveniencia, lo aceptaron. Rosas hizo respetar nuestra nacionalidad, no permitió que franceses e ingleses pretendieran remontar el Paraná con las intenciones que les adivinó y que la corona, junto a los brasileños, soñaban (quedarse con el Paraguay). Y que finalmente -cuando ya no estaba Rosas- vencieron al heroico pueblo guaraní con la ayuda de la obsecuencia de Mitre desde aquí, los brasileños e incluso de los uruguayos.



Rosas no fue a visitar a un inglés a Lago Escondido como lo hicieron Macri y Weretilneck. El general Rosas nos defendio a capa y espada, por lo que San Martín le obsequió la suya…



Pero -lo que sí hizo Weretilneck, entre otras- fue y doy como ejemplo lo que está a la vista de todos en esta villa portuaria. Entregó-antes de las dos últimas elecciones-equipos de dos garrafones, cocina y calefactor con instalación y gas gratis a comerciantes y allegados al delegado Dorini.

Equipos asignados a la Línea Sur (ojo al parche, justicialistas). YPF debe saber cómo es la cosa de entregar ese capital -de todos- entre gallos y media noche a quienes tienen mejor pasar que los de la Línea Sur… Y encima tenemos que aguantar el fracking que autorizó nuestra Legislatura.

Juan Carlos Malgesini

DNI 4.673.429