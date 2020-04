El querellante en el Femicidio en Catriel criticó a la jueza: “Fue arbitraria e irrespetuosa”

El querellante en la causa por el femicidio de Agustina Atencio en Catriel, Marcelo Hertzriken Velasco, negó haber interrumpido al defensor oficial, y aseguró que la jueza de Garantías Sonia Martín fue arbitraria e irrespetuosa en su accionar.

“La jueza Sonia Martín fue arbitraria e irrespetuosa. No me llama la atención porque fue la jueza que frente a la denuncia de la víctima de femicidio Cinthya Vergara -Catriel en 2014- , por denuncias de lesiones y amenazas efectuadas por – Cristian- Fievet, jamás adoptó ninguna medida de protección, ni lo investigó a Fievet por las amenazas y lesiones que luego consumó con su femicidio”, expresó en su derecho a réplica por una nota de este medio.

El abogado aseguró que en la práctica, “en casos excepcionales como lo es una cuarentena” es normal que se le otorgue la facultad de particular de una audiencia sin la presencia de los familiares de las víctimas.

Sobre la audiencia que desarrolló esta mañana, por el pedido de extender la prisión preventiva del imputado por el femicidio de Agustina, el querellante aseguró que la jueza le cortó la comunicación de forma arbitraria.

“Lo que sí aconteció es que la audiencia es que la jueza –Sonia Martín- decidió la presencia del patrocinante de la querella con la condición de permanecer en la audiencia sin utilizar la palabra. Frente a esa decisión, recurrí en los términos de los artículos 226 y 244 del Código Procesal Penal. Este dispositivo exige que hasta tanto no quede firme una decisión esta no puede ser ejecutada. Con lo cual una vez que concluyó en su palabra el fiscal Martín Pezzetta, pedí la palabra, yo no interrumpí. Pedí la palabra y dije que consideraba que la decisión no estaba firme”.

Entonces –Martín- empezó a levantar la voz, esto está filmado. Yo solo pedí la palabra para efectuar una pretensión, que ella podía volver a resolver. Ella dijo que ya había decidido y me dijo que si seguía me iba a cortar la comunicación en la voz, y me cortó a videollamada directamente. Ni siquiera supe que pasó en la audiencia. Adoptó una conducta arbitraria”, concluyó.

“Es de práctica, en mis 30 años de ejercicio profesional, si los familiares de la víctima por una circunstancia excepcional, y la cuarentena lo es, no pueden concurrir a una audiencia la sola presencia de su abogado patrocinante, sujeta a una ratificación posterior, queda convalidada”, expresó.

Por otro lado se refirió a la decisión de la jueza de Roca Laura Pérez por el "abandono de querella" en la causa Norry que en segunda instancia revirtió ese fallo. “Jamás en mi vida profesional he sido llamado la atención por concurrir tarde a una audiencia. Lo que ocurrió en la causa Norry, con la doctora Laura Pérez, es que la jueza, consideró que se había concurrido 20 minutos más tarde a una audiencia y justificamos que fuimos notificados, la querellante y yo, que la audiencia comenzaba a las 14 no a las 8.30. Esa decisión fue rechazada por un juez de Revisión".

El abogado aseguró que hace aproximadamente un mes, fue la propia Sonia Martín quien llegó una hora tarde a una audiencia en el marco de una causa de abuso sexual. "Concurrió una hora más tarde a la apertura de una audiencia debate, sin que yo me molestara, porque advierto que todos tenemos multiplicidad de tareas, y está dentro de una margen de tolerancia normal”.

Hertzriken Velasco también negó categóricamente que en todos sus años de trayectoria haya revelado alguna información de un cliente sin su consentimiento. Hace referencia particularmente a un caso de Catriel por violencia de género. ”Jamás revelé sin el consentimiento de ninguna víctima ninguna información, en el caso concreto de Catriel estamos a punto de que se llegue a juicio”. Indicó.

Finalmente, Hertzriken Velasco, indicó que la decisión de participar por videllamada fue del poder judicial, que el se ofreció a dirigirse a Cipolletti, a alguna oficina de Roca, pero que le dijeron que no, que participe de forma virtual..