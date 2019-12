El Rally de Argentina mantendría su fecha

La situación que generó la renuncia de Chile a su prueba en el Mundial de Rally, por cuestiones económicas de parte de los organizadores, motivó que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) le consultara al Automóvil Club Argentino (ACA) la posibilidad de adelantar en unos días la realización del 40 Rally de Argentina, durante la última reunión en París, Francia, aunque todo parece indicar que su fecha.



“La FIA nos pidió que presentemos los documentos oficiales de la prueba con la fecha del 3 de mayo. Antes nos habían pedido que adelantemos, pero estamos a la espera. Modificarla y hacerla una semana antes no es un problema; no nos complica”, señaló Carlos García Remohí, presidente de la Comisión Deportiva Automovilística (CDA) del ACA., dejando en evidencia que por el momento no habría modificacione.



Todo debe resolverse con una nota formal que la federación chilena tiene que presentar ante la FIA y con ello oficializar su renuncia a la fecha asignada.



“Es un tema legal entre la FIA y los organizadores. Durante la asamblea que se hizo en Buenos Aires de Codasur, hablamos con (Mauricio) Melo, el presidente de Fadech, y expresó que el rally no se hace”, sostuvo García Remohí acerca de la situación chilena.



“En Chile pretenden que se le retire la fecha, y la FIA no tiene pretextos para cancelarla. Hasta el momento no hay un papel que notifique y certifique su baja; hasta que no haya una comunicación fehaciente, la carrera se hace”, aseguró quien preside la Confederación del Automovilismo Sudamericano (Codasur) en una nota con el programa radial Campeones.



La plaza de Chile podría ser suplantada en un futuro por otro país sudamericano, y los dirigentes paraguayos ya tomaron la iniciativa de incursionar en el Mundial, con la ciudad de Encarnación como sede.



García Remohí concretó una reunión con Yves Matton, director general del Rally de la FIA, y Hugo Mersán Galli, el presidente del Touring y Automóvil Club Paraguayo, para coordinar una prueba piloto que permita organizar en el futuro una fecha del Mundial.