El rock inglés vive: cómo hicieron para salvar al semillero de bandas más grande del mundo

El mundo del espectáculo jamás podría haber estado preparado para enfrentar una pandemia, las restricciones que conllevan el aislamiento y distanciamiento social para las salas de concierto hacen imposible el sostenimiento de un sector independiente cuyo pilar de base es la afluencia masiva de público. Si bien nadie esperaba este gran golpe que puso contra las cuerdas a grandes y pequeñas estructuras laborales, hubo gente que por lo menos se encontraba con la guardia en alta para amortiguar el enorme impacto, y que hoy, gracias al entrenamiento en manejo de crisis, sigue batallando para evitar un posible knockout a la música en vivo.



Mark Davyd es uno de esos personajes que desde hace varios años se encuentra trabajando en la primera línea de contención luchando, protegiendo y evitando el cierre de Salas de Concierto en el

Reino Unido. CEO y fundador en 2014 de Music Venue Trust, organismo no gubernamental que representa a las Salas de Concierto y que tras sus espaldas están nucleadas más de 670, se encuentra articulando acciones que incluyen desde una pequeña sala en Leeds, hasta un enorme y

vanguardista centro cultural de Londres.

Marl Davyd, fundador de Music Venue Trust.

Por esto mismo no está solo, mantener unidas a las salas de concierto fue el gran desafío que asumió y con el que han evitado el cierre de muchos espacios en los últimos años, pero por sobre todas las cosas, han demostrado que dicha unión se ha

transformado en el último año en la única herramienta eficaz para enfrentar la crisis actual causada por el Covid 19.



P: ¿Qué tan importante fue para el sector tener establecido Music Venue Trust ante la aparición de la pandemia del COVID 19?

R: En abril de 2020, una encuesta que realizamos inmediatamente sobre las sedes del circuito predijo que el 83% de ellas quedarían cerradas definitivamente por la crisis desatada por la pandemia del Covid 19. Debido a que estábamos organizados, conectados en red y comprometidos como sector, a la fecha de hoy, sólo 4 lugares han cerrado en total, menos del 1%.

MVT actuó como un centro de información, asesoramiento y orientación que permitió al sector mantenerse unido y evitar cierres. Creemos que este trabajo ha sido vital para salir de esta crisis con nuestro circuito de gira prácticamente intacto.

Music Venue Trust ha tomado un rol vital en la supervivencia en las salas de concierto por haber logrado el reconocimiento y respeto entre todos los eslabones que componen la cadena industrial de la música británica. Las grandes productoras y agencias son conscientes del rol fundamental

que representan las grandes y pequeñas salas donde se toca música en vivo, saben que sin ellas no tendrían a The Beatles, The Clash, Dire Straits, Radiohead, Elton John, Oasis, Blur, y que sin esas bandas no habrían

Damon Albarn, líder de Blur, cuando la banda recién arrancaba en el circuito de pubs londinenses, a comienzos de los 90.

surgido artistas como Ed Sheeran, Adele o Harry Styles. Así es como esa horizontalidad entre pares ha logrado capitalizar el legado musical convirtiéndolo en un llamado a la acción hacia el público a través de diversas campañas de recaudación de fondos y que además hoy es un factor determinante a la hora de plantear nuevas legislaciones ante las instituciones gubernamentales.

Pero por más historia que tenga la escena musical británica, con salas de más de 100 años de trayectoria, tan sólo en 2019, Music Venue Trust ha tenido que interceder para evitar el cierre de 91 salas en todo el país a través de su fondo de Servicio de Respuestas a Emergencias. Hoy, tras

meses sin actividad, la dura realidad encuentra al sector con más de 550 salas en riesgo y la toma de decisiones en orden prioridades no es tarea sencilla.



P: MVT viene luchando hace varios años protegiendo a los venues de todo UK. ¿Qué tan difícil es el trabajo de mantener unidas a las salas con sus distintas estructuras y problemáticas?

R: Es una red muy amplia con una gran cantidad de diferentes modelos operativos, estructuras de gestión, diferentes instalaciones, tamaños, programas. Comprender el sector en su conjunto requiere comprender el detalle granular de cada espacio que contribuye a él. Esto es lo que

sentimos como una de las cosas más exitosas que hemos hecho.

A principios de Octubre de 2020, el gobierno anunció la entrega de un primer fondo de emergencia de £ 2,25 millones para apoyar a aquellos lugares en riesgo inminente de cierre y se esperaba que se beneficien del mismo aproximadamente 150 salas. Estos aportes destinados a la preservación de salas independientes tienen su raíz en ese primer informe presentado por Mark ante el gobierno el 9 de marzo de 2020, tan solo dos semanas previas al bloqueo nacional decretado por el Primer

Ministro, en el cual, MVT comunicaba lo devastador que podría ser el covid-19 para la industria de la música en vivo y a su vez ofrecía medidas a implementar para reducir lo más posible el impacto que tendría la pandemia en el sector.

Tal era el grado de alarma, que lejos de esperar una respuesta oficial sobre el apoyo gubernamental, MVT presentó en abril de 2020 la campaña #saveourvenues poniendo en marcha el plan de recaudación colectiva para las Salas del Reino Unido, y que al día de hoy llevan recaudados más de £ 3,8 millones a través de crowfunding y con el cual continúan batallando

evitando el cierre de espacios.



P: La campaña #saveourvenues lleva recaudado más de £ 3.8 millones ¿Cómo sienten el apoyo del

público y de los artistas con las acciones llevadas adelante desde MVT?

R: Joe Strummer (The Clash) una vez dijo 'Sin gente, no eres nada'. Estos lugares se encuentran en el corazón de sus comunidades locales y culturales. Lo único que tienen en abundancia es el apoyo y

la pasión de la audiencia y su comunidad. El nivel de apoyo a los lugares expresado durante esta crisis ha sido increíble, esperamos poder mantenerlo a medida que regresemos paulatinamente a

los shows en vivo.

Joe Strummer, de The Clash: "Sin gente, no eres nada".



Todos los días son un nuevo desafío, sostiene Mark, quien es el encargado de las relaciones con el Secretario de Cultura, y que lejos de enroscarse en la política, mantiene su optimismo en cuanto a los meses venideros, si bien una parte depende de la aplicación del Fondo de Emergencia que

prometió el gobierno, todo está supeditado a la evolución del virus, el cual puede hacerlos retroceder a fase 1 en cualquier momento.



P: De ahora en adelante, que cosas deberían modificarse ante una nueva normalidad con respecto a la vieja normalidad para que las salas de concierto independientes no estén en zona de riesgo cada vez que abren sus puertas.

R: Se requieren cambios importantes en la forma en que consideramos estos lugares, en la forma en que tratamos y respetamos su trabajo y varios elementos fundamentales de su funcionamiento. La propiedad de los edificios es un factor enorme que ha sido magnificado por esta crisis; en el Reino Unido, sólo el 7% de los lugares posee su propio edificio, y esta imagen es similar en todo el mundo. No tiene sentido que la industria de la música permita que los propietarios privados ganen dinero con los espacios en los que crecimos y desarrollamos los nuevos talentos que necesitamos

para la parte superior de nuestra industria. Es indispensable tomar el control de nuestra infraestructura cultural y asegurarnos de que cada centavo recaudado contribuya a su propósito principal.

Con extrema cautela, la escena independiente del Reino Unido mantiene viva su esencia con lo que puede y se prepara de a poco para lo que pueda venir, sintiendo ante todo, que hay un público que la extraña, la sostiene y la valora mucho más que antes.