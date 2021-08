El roquense que le convirtió un gol al “pincha” por la Reserva de AFA

Volante central que raspa y hace goles, por si fuera poco. Renzo Uriburu (18 años) se encuentra desde marzo de este año en la Reserva del club San Lorenzo de Almagro y el pasado lunes le convirtió el transitorio 2-1 a Estudiantes de La Plata en lo que finalmente fue empate entre “azulgranas” y “pincharratas”, en el predio de los platenses y en el marco del torneo de AFA.

El oriundo del popular barrio Nuevo, con sacrificio y entusiasmo, se consolida de a poco en una de las instituciones madre del fútbol nacional. Y Renzo empieza a transitar las canchas como los que han realizado los roquenses: Miguel Caneo, Pablo Batalla, Gustavo Canales, Pablo Bueno o el recientemente Facundo Mura -en el Colón campeón 2021, entre otros.

Como es habitual, cuando un juvenil pega el salto a la Reserva el pasillo a Primera división pareciera liberarse. Ahí anda haciendo “voz de mando y goles” este “naranja” de pié a cabeza, como se define el propio Renzo, ya que a los 6 años se acercó al club Deportivo Roca y desde ahí fue que pego el salto a Buenos Aires.

Distendido, luego de la práctica del día martes atendió telefónicamente a LA COMUNA para traerles sus amigos, familiares y al ambiente del fútbol local su presente.

P- ¿Cómo vivís este este momento?

R- No me imaginaba esto tan rápido. Estoy disfrutando de un buen presente siempre con el sacrificio de entrenar y entrenar y hacer lo que te pide el entrenador. Mi familia está apoyando a la distancia y hay que hacer las cosas para que todos estemos contentos.

El del lunes ante Estudiantes... P- ¿Fue el primer gol en Reserva?

R- Sí. Tengo algunos en juveniles, pero el del lunes fue el primero, venimos levantando y esto ayuda más en lo personal y para el grupo porque estamos en un proceso de cambio de sistema y de actitud.

P- ¿Qué te pide el entrenador?

R- El DT (Diego Monarris) me va conociendo partido a partido, me quiere en el centro del campo de juego; busca que meta, que sea aguerrido, que tenga intensidad y que me vaya convirtiendo en voz de mando en el equipo. Esto me da confianza y hay que saberlo acompañar con mucho entrenamiento para estar de la mejor forma posible. Yo llegue a San Lorenzo a través de una prueba que se hizo allá en Roca (eramos unos 300 pibes). Viví un proceso en juveniles, la pandemia me llevó a Roca y ahora otra vez acá. Desde marzo me toca ser parte de la Reserva y estoy muy contento.

P- ¿Primera está lejos?

R- Despacio. Ya tuve unas prácticas (exclamación...). Hoy estamos en etapa de consolidar el equipo; Monarris arrancó con una línea de cinco, tres volantes y dos delanteros y ahora pasamos a jugar con un 4-3-3. De todo esto hay que sacar lo mejor para el crecimiento personal.

P- ¿ Cómo es un día de Renzo en Buenos Aires?

R- Lo marcan los entrenamientos. Estoy viviendo en el barrio Naón, en Mataderos, muy lindo lugar. De mañana (8) un buen desayuno, y después me pasan a buscar para el primer entrenamiento que es en la ciudad deportiva del club. A veces hacemos doble turno. Y acá en el departamento todo tranquilo, con los contactos de Roca seguido a través de las redes sociales.

P- ¿El fútbol desde chiquito?

R- Sí. Ya a los 6 años estaba en el club, en el "depo", del cual soy hincha y guardo los mejores recuerdos. Aprovecho para hacer presente en este momento a Roberto Cesarín Diego y David Napolitano, cada uno en mis distintas etapas dejaron cosas importantes para mi llegada a San Lorenzo. El fútbol siempre me gustó, terminé mis estudios secundarios y ahora estoy 100% dedicado a este camino, a San Lorenzo.

P- ¿La Familia?

R- Siempre me acompañó y eso hizo más sencilla las cosas, siento eso. Bueno, ya que estoy saludos a mamá (Patricia), papá (Víctor) y mis hermanos Braian y Benjamín.

P- ¿Un deseo?

R- No se... Yo hoy vivo este presente de crecimiento y las cosas van encaminadas. Jugar en Primera es lo que muchos buscamos, ojalá se de. Nada más, el resto es camino por recorrer.

P- ¿El próximo rival?

R- Patronato el lunes que viene.

No quiero demorate mucho más y menos meterte en la actualidad del equipo de Primera.

P-¿Cómo analizás el torneo de Reserva?

R- Competitivo seguro. Sumale que ahora los partidos son televisados, con esto quierod ecir que hay mucha gente siguiéndonos.

Desde marzo Renzo anda haciendo de las suyas en el “matador”. Y Monarris no duda en pedirle agresividad y juego en la mitad de la cancha, zona desde donde se construyen las victorias.

Con goles como el del lunes las cosas parecen ir por el camino correcto, porque en el fútbol el gol te infla el pecho te hace pegar el grito.

En Roca, en las calles de su barrio Nuevo que lo vio crecer hoy se oye el grito de gol de Renzo Uriburu.