Finalmente llegaron los fondos y Collueque viaja al mundial de canotaje

En muchas oportunidades los deportistas están condicionados por las decisiones de los gobiernos que determinan las políticas que llevarán adelante para fomentar y apoyar el desarrollo de las diferentes disciplinas.

En el medio están los verdaderos protagonistas. Los atletas que deben gestionar los recursos económicos para poder afrontar los compromisos obtenidos por méritos deportivos. En ocasiones estos aportes se demoran en llegar y es allí donde el Estado Provincial y Nacional juegan un papel vital en las gestiones.

Hace pocos días se confirmó la participación de la roquense Cecilia Collueque en el Mundial de canotaje maratón en Rumania. Finalmente el aporte llegará al bolsillo de la deportista, que en el medio decidió comenzar a reunir el dinero con aportes solidarios y poniendo a la venta pastas caseras junto a su familia. Hasta se lanzó una rifa solidaria con aportes de comerciantes locales.

En esta línea el Secretario de Deporte de Río Negro, Diego Rosati, explicó como es la tarea que lleva adelante la provincia para acompañar a los deportistas en las diferentes competencias.

“El apoyo lo veníamos gestionando desde hace dos meses. Iniciamos la gestión ante la Secretaría de Deportes de la Nación para contar con los pasajes para los junior y senior, que son los que están en la selección, además desde el gobierno provincial acompañamos económicamente a los siete palistas”, contó Rosati.

“Estos aportes llevan su tiempo gestionarlos porque deben atravesar distintas instancias administrativas. Muchas veces se demoran en confirmar”, aseguró.

En este sentido el funcionario destacó que se dio una situación particular. “Nación no apoya al canotaje maratón porque no es una disciplina olímpica. Por eso la Federación Argentina de Canoas gestionó los pasajes para el Mundial de Rumania y la provincia se encarga de un aporte de 1.500 dólares para el alquiler de los botes, alimentación, hotelería, inscripción y gastos administrativos que demanda la competencia”.

El secretario afirmó que “nos llena de alegría contar con tanta presencia de rionegrinas y rionegrinos en este evento de talla mundial” y agregó que “con el canotaje la Provincia tiene una preferencia especial por lo que significa la Regata del río Negro y por el desarrollo que tiene en Río Negro”.

Cabe destacar que muchos deportistas gestionan recursos económicos a través de auspiciantes o generando actividades, que le permiten costear otros gastos.

Unos 125.000 mil pesos es el aporte del gobierno provincial para los siete palistas que viajan al Mundial.

Los rionegrinos en Rumania

Las gestiones de la Secretaria de Deporte tuvieron buenos resultados y una delegación de siete atletas estará presente en el Mundial de canotaje Maratón que se realizará en Rumania entre fines de septiembre y principios de octubre.

Cecilia Collueque forma parte de la nómina junto a Julián Salinas y Martín García de Luis Beltrán y Aramis Sánchez Ayala de Viedma, quienes ganaron su boleto para representar al país en las categorías juvenil y senior, mientras que Lorena Ramos, Elio Rivas y Julián Algañaraz participarán por decisión propia en la categoría masters.

El Mundial cuenta con la organización de la Federación Internacional de Canotaje y se disputará en Bascov, Rumania el 27 y 28 de septiembre para la categoría Masters y del 30 de septiembre al 3 de octubre para las categorías Junior, Senior y U23.

Los representantes de las categorías juveniles y senior debieron superar los selectivos realizados por la Federación Argentina de Canoas para llegar a la cita mundial. Collueque ratificó su nivel y competirá por quinta vez en un certamen mundial.