El Soyem pide que todos los municipales cobren el aumento de 4.000 pesos en Bariloche

Los dirigentes del Soyem insistirán para que todos los empleados municipales cobren el aumento de 4.000 pesos dispuesto por el gobierno nacional para la administración pública.

"Vamos por el bono para todos y a cuenta de futuros aumentos. De esta forma, en marzo podríamos sentarnos a hablar seriamente de paritarias con miras al año 2020 y a cómo evolucione la economía". El secretario general del Soyem, Ernesto Losert, fue contundente luego de las declaraciones del jefe de Gabinete, Marcos Barberis.

El funcionario municipal explicó que solo 390 empleados de un total de 2000 estarían en condiciones de acceder al beneficio del decreto nacional ya que perciben un sueldo neto de 42.000 pesos. El resto del personal supera ese monto.

"No llegamos a un acuerdo pero estamos en el principio de la discusión. Falta el nudo y el desenlace. El municipio no está en etapa de crisis el municipio porque hay un plan a desarrollar que tiene ambiciones. La situación no es fácil pero hay un leve crecimiento", argumentó Losert.

Respecto a la cantidad de trabajadores que quedarían exceptuados del decreto nacional, Barberis destacó que el nivel de salarios en el municipio de Bariloche es alto. "No acepto ese argumento. Comparemos cosas reales. Hay ciudades que no tienen problemas de calefacción ni altos costos de flete. Bariloche es una ciudad que tiene un costo adicional en todo" , objetó el dirigente gremial.

También se refirió al aumento de la planta política en la segunda gestión del intendente Gustavo Gennuso. "En el organigrama político, la palabra que más aparece es territorio. Quieren bajar políticas al territorio. Tenemos un barrio, Altos del este, que no podemos finalizar en 10 años de gestión porque faltan servicios", planteó Losert.