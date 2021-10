El tenis del Depo trajo grandes resultados de un torneo federado en Trelew

El equipo de tenis del Club Social y Deportivo General Roca viajó rumbo a Trelew durante el fin de semana, para jugar un torneo abierto, regional y federado a la Asociación Argentina de Tenis (AAT). La experiencia competitiva superó ampliamente las expectativas de los jóvenes y del cuerpo técnico, quienes lograron salir campeones y subirse a varios podios del certamen.

"Fue un torneo en el que se buscaba darles ruedo, un fogueo de partidos a los chicos para que tuvieran una experiencia de viaje, aprendizaje y, sobre todo, un recuerdo que les quede para toda la vida", expresó Nicolás Miguelez profesor de competencia.

El torneo organizado por la AAT y la Asociación de Tenis Noroeste del Chubut, contó con la presencia de plantel conformado por categorías sub 12, sub 14 y sub 15, con un total de 14 jóvenes tenistas entre masculinos y femeninas. Cabe que esta competición, al estar federada, sumó puntos para el ranking nacional.

1/ 8 2/ 8 3/ 8 4/ 8 5/ 8 6/ 8 7/ 8 8/ 8

La delegación "naranja", que sumó experiencia en este viaje, estuvo encabezada por los profesores Nicolás Miguelez y Rody Jurado, e integrada por tenistas de distintas edades y categorías. Los jóvenes tuvieron actividad viernes, sábado y domingo en el predio del Trelew Tennis Club, en suelo chubutense.

Entre los que competidores se encuentran Germán Weigle, Santiago Peacock, Agustina García (invitada del club Círculo Italiano de Regina), Juan Pedro Laine, Jacinta Baya Lustig, Lola Alcoleas, Martina Baya Lustig, Carmela Alcoleas, Dante Ruiz, Juan Paolini, Augusto Cassina, Emilia Cassina, Sofía Cassina y Valentin Ciucci.

"Las expectativas quedaron totalmente superadas. Los chicos, más allá de los resultados que fueron excelentes, dejaron alma y vida en cada partido. Eso es lo que más rescatamos de ellos, que además de pasarla bomba, fueron felices y no se les puede reprochar nada", concluyó Miguelez.

Resultados del torneo

Campeonas en "Dobles sub 12": Martina Baya Lustig y Carmela Alcoleas.

Campeonas en "Dobles sub 14: Jacinta Baya, con Maldonado (compañera de Chubut)

Campeona en "Damas sub 16": Agus Gracia (tenista invitada del club Círculo Italiano de Regina)

Campeonas en "Dobles sub 16": Agustina García y Emilia Cassina. Campeón en "Varones sub 16": Augusto Cassina.

Campeones en "Dobles sub 16": Augusto Cassina y Santiago Peacock.

Subcampeonato en "Nenas sub 12": Martina Baya Lustig. Subcampeonato en "Damas sub 16": Emilia Casina. Subcampeonas en "Dobles sub 16": Sofía Cassina y Lola Alcoleas.