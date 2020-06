El tenis tendrá un protocolo contra la violencia

El vicepresidente a la Asociación Argentina de Tenis (AAT), Mariano Zabaleta, contó que se está trabajando en un protocolo para asistir a los chicos y chicas que practican el deporte y son víctimas de abusos o agresiones. La iniciativa surgió luego de la denuncia del ex jugador Guillermo Pérez Roldán.

“Trabajamos con los padres y tenemos un profesorado de primer nivel en Argentina para instruir a entrenadores, además de una organización que estamos a punto de largar para que los chicos y las chicas que sientan una agresión, abuso o lo que sea, puedan levantar el teléfono y llamar a psicólogos especializados”, explicó Zabaleta.

“Hay cosas fuertes, como perder un partido, entrar en una habitación y que te peguen una piña en medio de la boca con el puño cerrado. O que te metan la cabeza en un baño o que te agarren a cintazos arriba de una cama”, dijo Guillermo sobre Raúl en una nota al diario La Nación.

“Guillermo es como un hermano para mí, hablo mucho con él y se quiere involucrar. Cuando le conté de esta comisión que estamos armando él me dijo que quiere venir, dar charlas en Argentina y que ningún pibe pase por esto nunca más”, agregó Zabaleta.

“Con Guillermo vengo hablando hace 20 años, porque lo quiero y es alguien a que a mí me ayudó mucho. Viví muy de cerca muchas de las cosas que le pasaron. Me siento muy orgulloso de él, porque como le dije, esto es un puntapié a un problema que existe en todos los deportes y que la mayoría de las veces siento que no se cuenta o se oculta”, cerró Zabaleta. Sin dudas, la contemplación de estos aspectos también hacen al deporte.