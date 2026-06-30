Lionel Messi sorprendió con un cameo en la promoción de «Spider-Man 4: Un nuevo día»

El capitán de la Selección argentina protagonizó un divertido video promocional junto a Spider-Man para presentar la nueva película del superhéroe. La participación se volvió viral en cuestión de horas.

Lionel Messi volvió a sorprender a sus fanáticos, aunque esta vez fuera de una cancha de fútbol. El capitán de la Selección argentina protagonizó un llamativo video promocional de «Spider-Man 4: Un nuevo día», la próxima película del Hombre Araña interpretado por Tom Holland, y desató una ola de reacciones en las redes sociales.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el clip fue publicado por la cuenta oficial de Spider-Man y superó los 225.000 «Me Gusta» en apenas una hora, convirtiéndose rápidamente en un fenómeno viral.

Así es el cameo de Lionel Messi con Spider-Man

En el video, Peter Parker aparece desayunando en su cafetería habitual cuando recibe una inesperada visita: Lionel Messi entra al local buscando al Hombre Araña, luego de ver una publicación relacionada con el superhéroe.

Sorprendido por la presencia del astro argentino, Parker le pide que espere unos instantes y regresa convertido en Spider-Man.

A partir de allí, ambos protagonizan una divertida secuencia en la que el superhéroe le pregunta a Messi si le tiene miedo a las alturas antes de llevarlo a recorrer los rascacielos de Nueva York balanceándose entre telarañas.

Fiel a su estilo, el capitán argentino participa con pocas palabras, pero su sola presencia fue suficiente para revolucionar a los seguidores tanto del fútbol como del universo Marvel.

El vínculo de Tom Holland con los futbolistas argentinos

No es la primera vez que Tom Holland demuestra su admiración por el fútbol argentino.

Tiempo atrás, durante una entrevista con DAZN, el actor británico confesó ser fanático de Julián Álvarez e incluso aseguró que el delantero de la Selección tendría condiciones para interpretar al icónico superhéroe.

«¡Serías un gran Spider-Man! Me encantaría conocerte algún día, soy un gran fan y espero que tengas una gran Copa del Mundo», expresó en aquella oportunidad.

Con este nuevo video junto a Lionel Messi, Marvel vuelve a apostar por una de las figuras más reconocidas del deporte mundial para promocionar una de las películas más esperadas del próximo año, generando una enorme repercusión entre fanáticos del cine y del fútbol.