El triunfo de Los Pumas ante Tonga fue clave pero dejó dudas

Poco más de un año pasó, 379 días para ser exactos, pero finalmente Los Pumas volvieron a la victoria. Por la segunda fecha del Grupo C del Mundial de Japón 2019, el combinado nacional se impuso a Tonga 28-12, logró el punto bonus y todavía mantiene las chances para clasificar a los cuartos de final.

Aún así, la actuación del elenco que comanda Mario Ledesma en el segundo tiempo dejó varias dudas de cara al futuro .

Obligado a reponerse tras la dura derrota en el debut ante Francia (21-23), el conjunto albiceleste demostró un rugby de alto vuelo en la primera media hora de juego.

Con un gran trabajo de los forwards, el hooker Julián Montoya como figura (anotó tres tries) y una buena actuación de Urdapilleta, Los Pumas dominaron el encuentro a gusto y placer durante la primera media hora de juego, en la que se pusieron 28-0.

“Jugamos una muy buena primera mitad y una mala segunda. El partido ante los ingleses será una final. Tenemos una semana importante”. Mario Ledesma, head coach de Los Pumas, ya tiene la mente puesta en Inglaterra.

Montoya, por triplicado, y Santiago Carreras fueron los encargados de anotar, mientras que Urdapilleta no falló cuando apuntó a los palos.

Argentina justificó el resultado, ya con el punto bonus ofensivo logrado, a partir de un acertado desempeño en las formaciones fijas y con una ejecución acertada del plan de juego.

En el segundo tiempo el nivel de Los Pumas fue otro . El partido se jugó en el terreno deseado por Tonga, con un gran poderío físico y desorden, defendiendo al filo del reglamento.

Pese al bajón, Argentina tuvo sus chances de ampliar el marcador, pero el TMO anuló un try de Tomás Cubelli, luego reemplazado por Felipe Ezcurra.

El dato 30% De tackles errados para Los Pumas en el duelo ante Tonga. Una estadística que preocupa a Mario Ledesma.

De allí en adelante, el conjunto nacional mostró problemas de concentración, errores de manejo y falta de contundencia en ataque para liquidar el partido.

Así, Los Pumas consiguieron un triunfo que requirió esfuerzo. El primer tiempo dio sensaciones positivas, pero lo realizado en los 40 finales dejaron dudas y muchos interrogantes de cara al duelo vital del próximo sábado ante Inglaterra.

En los restantes encuentros de la jornada, en tanto, el local Japón dio la gran sorpresa en el Grupo A del certamen al superar a Irlanda, gran candidato al título, por 19 a 12. Además, Suádrica goleó a Namibia por 57 a 3 y se recuperó de la caída del debut ante Nueva Zelanda, por el Grupo B .

Lo bueno es lo que viene

*Opinión por Benjamín Hernández, entrenador de Neuquén RC

Los Pumas hicieron un un buen primer tiempo. El equipo estuvo enfocado y, gracias al plan de juego, logró sumar muchos puntos rápidamente. El primer try fue un gran ejemplo de como había que jugar el partido, simple.

El sistema de juego planteado funcionó desde el arranque. Argentina cumplió el objetivo, sumó los puntos que necesitaba y los tries fueron claros. Hubo mucha intención de jugar pero en el segundo tiempo no salieron las cosas y mi apreciación es que tiene que ver más con la concentración de los jugadores.

El complemento no fue bueno. Creo que la desconcentración generó muchas errores en el manejo, no hubo conexión entre los jugadores, se notó una cierta incomunicación y no pudieron organizarse.

Ante Tonga se notó el apuro del equipo por revertir el resultado del primer partido (derrota ante Francia).

Más allá de eso, fue un buen resultado porque se logró el punto bonus ofensivo, Argentina tiene 6 puntos y ahora va a ser crucial el partido con Inglaterra.

A pesar del flojo rendimiento del segundo tiempo, los que hacemos rugby estamos ocnvecidos que: lo bueno es lo que viene y que Los Pumas van a poder ganar el próximo partido. Tenemos fe que hay material importante de jugadores de buena calidad.

Es cierto que hay que ajustar un montón de cosas, pero siempre estoy con el deseo que pase lo mejor.