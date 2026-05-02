China eliminó aranceles para casi toda África: refuerza su influencia comercial y desafía la política de Donald Trump

El gobierno de China anunció la eliminación de aranceles para importaciones provenientes de casi todos los países de África, en una decisión que apunta a profundizar los vínculos comerciales con ese continente. La iniciativa abarca a la mayoría de las economías africanas con relaciones diplomáticas con Beijing.

La medida implica que productos africanos ingresen al mercado chino sin pagar impuestos, lo que favorece exportaciones clave como alimentos, materias primas y bienes agrícolas. Con esto, China busca estimular el intercambio y posicionarse como un socio estratégico para la región.

Los motivos del acuerdo comercial entre China y África

Desde Beijing sostienen que la iniciativa apunta a generar beneficios mutuos y promover el desarrollo conjunto. Sin embargo, analistas advierten que también refuerza la influencia china en África, donde ya mantiene una fuerte presencia económica y financiera.

El anuncio se da en un contexto de creciente competencia económica global, especialmente con Estados Unidos, cuya política comercial se ha caracterizado por la aplicación de aranceles y restricciones a las importaciones durante la gestión de Donald Trump.

En los últimos años, el comercio entre China y África creció de manera sostenida, con un marcado superávit a favor del país asiático. Aun así, la apertura arancelaria podría incentivar un mayor equilibrio en el intercambio bilateral.

Además, la decisión se interpreta como una respuesta indirecta a la estrategia proteccionista de Washington, que impulsó barreras comerciales a nivel global. En ese escenario, China busca consolidar nuevos mercados y ampliar su red de socios comerciales.

Con esta política, el gigante asiático refuerza su rol como actor central del comercio internacional y avanza en su disputa económica con Estados Unidos, en un escenario donde África aparece como un territorio clave para la expansión de su influencia.