«Las Malvinas son innegociables»: el jefe de la Fuerza Aérea británica ratificó su autoridad en las Islas y reforzó el estado de alerta

El jefe de la Real Fuerza Aérea del Reino Unido (RAF), Sir Richard Knighton, afirmó que la defensa de las Islas Malvinas es “innegociable” y aseguró que las fuerzas británicas se encuentran en estado de máxima alerta.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión internacional, luego de la filtración de un memorando del Pentágono que sugiere un posible respaldo de Estados Unidos al reclamo argentino sobre el archipiélago.

En ese escenario, el jefe militar remarcó que la protección del territorio en el Atlántico Sur es una prioridad estratégica para el Reino Unido y que existe un compromiso firme con la defensa de las islas.

Knighton destacó además la capacidad operativa de la RAF, que mantiene presencia permanente en la base de Mount Pleasant, desde donde se controla el espacio aéreo de la región con aviones de combate y personal especializado.

También señaló que el sistema de defensa británico en Malvinas se actualiza de manera constante, adaptándose a los desafíos globales y manteniendo coordinación con otras ramas de las Fuerzas Armadas.

La advertencia de la Fuerza Armada Británica ante la amenaza contra las Islas Malvinas

El funcionario subrayó que las fuerzas están preparadas para responder ante cualquier eventualidad y que el despliegue militar busca garantizar una disuasión efectiva frente a posibles amenazas.

El endurecimiento del discurso se da en medio de un escenario diplomático sensible, donde el respaldo internacional y las alianzas estratégicas vuelven a estar en discusión.

La cuestión de la soberanía de las Malvinas continúa siendo un punto central en la relación entre Argentina y el Reino Unido, con posturas firmes de ambas partes y sin avances en negociaciones de fondo. En este contexto, la advertencia de la RAF refuerza la posición británica y anticipa un escenario de mayor tensión en torno al Atlántico Sur.