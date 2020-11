El último audio que Maradona le envió a la pareja de Verónica Ojeda

Días antes de su muerte, Diego Maradona decidió enviarle un audio de WhatsApp a Mario Baudry, la actual pareja de Verónica Ojeda.

“Hola Mario, habla Diego, sé que te parecerá increíble esto pero la veo bien a Vero, me dijo que está con vos, cuidala mucho, y de paso me cuidás a mi ángel que no tiene parangón con nada”, dijo Diego en un audio difundido por el periodista Luis Ventura en América.

Con voz clara, Maradona culminó: “Mirá que yo tengo un montón de hijos pero este me va a sacar la última cana. Un abrazo”.

Hasta el momento, Verónica Ojeda -expareja de Maradona- no se refirió a la muerte del Diez.