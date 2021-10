El dato no deja de sorprender ya que por lo general las rachas adversas ante determinado rival se dan fuera de casa y no en la propia. Es por eso que en la previa del partido que jugarán hoy Huracán y Boca sorprendió la estadística que habla de una sequía de triunfos del Globo sobre el Xeneize en el Palacio Ducó, que ya lleva 27 años.



La última victoria de Huracán sobre los de La Ribera fue el 9 de octubre de 1994, y en aquella formación del Quemero que sería subcampeón de aquel torneo, fue titular Rogger Morales, el volante cipoleño que llegó para una prueba en el 1993 y se quedó por cinco años en Parque Patricios.



“Yo ya había dejado el fútbol para estudiar ingeniería mecánica, pero me llamaron de Círculo Italiano y decidí volver a ponerme los cortos. Fuimos campeones del Apertura ‘93 de la Liga Confluencia, después salió probarme en Huracán y quedé. Pasé cinco años maravillosos ahí”, le cuenta Morales a Río Negro, sobre cómo su vida futbolística tomó un giro inesperado .



Rogger de a poco se afianzó en la Primera de Huracán, y ya en 1994 formó parte de aquel equipo de Héctor Cuper que perdería la final del campeonato ante el Independiente de Miguel Ángel Brindisi.

“En ese torneo le ganamos a todos los grandes: Boca, River, San Lorenzo, Racing… Menos a Independiente. Teníamos un equipazo”, rememora el exvolante central que jugó más de cien partidos en el Globo.



“La verdad es que me sorprende el dato que me tirás. No sabía que hacía tantos años que Huracán no le ganaba a Boca. Lo dirigía César Luis Menotti y era un equipo que jugaba muy adelantado, te metía mucha presión en el medio. Me acuerdo que en ese partido tuve un duelo aparte con Fabián Carrizo, que era uno de los preferidos de César”, describe Morales sobre cómo se movía el Xeneize del Flaco, que tenía adelante al Betito Carranza y el Manteca Martínez.



“Arrancamos perdiendo con un gol del Toro (Roberto) Acuña, que cuando remata yo no lo alcanzo a tapar. Igual creí que el Anguila (Marcos) Gutiérrez la iba a atajar, porque andaba fenómeno y no le podían hacer un gol. Después Boca como que empezó a sobrar un poco el partido, pero nosotros éramos un equipo aguerrido y se lo dimos vuelta”, recuerda Morales.



Para el complemento, Huracán primero lo empató con un gol de Víctor Hugo Delgado, el capitán Pedro Barrios, de penal, puso el 2-1 y casi sobre el final Walter Pelletti marcó el 3-1 definitivo.



“Ese partido se lo ganamos a Boca y también a Juan Bava, el árbitro, que se sabía que era fanático de Boca. Una vez, cuando Enzo Trossero era técnico nuestro en el ‘93 en un partido que salimos 1-1, le fue a patear la puerta del vestuario a Bava y se armó un quilombo bárbaro. Imaginate… medían como dos metros cada uno”.



“En el 94’ compartía el mediocampo con Pomelo (Claudio) Marini, que terminó jugando de ‘8’ y yo de cinco. A la izquierda jugaba Huguito Morales, que ya era crack. Fui capitán alguna vez, pero cuando no estaban los referentes que eran Pedro Barrios y el Pipi Váttimos. Nosotros éramos la segunda línea… En la Bombonera ante Boca tiempo después sí fui capitán”, agrega el actual entrenador de Alto Valle de Allen.



“Estoy hace poco más de un mes en este club y estamos trabajando muy bien”, cierra Rogger, uno de los protagonistas del último y lejano festejo quemero en el Ducó ante Boca.

ElXeneize visita a un Huracán que está en gran forma

Boca visitará desde las 20.15 (Fox Sports Premium) a un afinado Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó, reducto donde el xeneixe no pierde hace 27 años con el dueño de casa.

En ese lapso Boca visitó 13 veces al Globo e hilvanó siete triunfos y seis empates. “Esperemos quedar en la historia por cortar la racha con Boca”, declaró el DT de Huracán, Frank Kudelka, consciente de la incomodidad de esa situación adversa en casa.



El Xeneize se presentará en Parque de los Patricios después de vencer a Lanús (4-2) en La Bombonera, victoria que lo dejó en el sexto lugar con 24 unidades, a nueve del líder River.



El entrenador tiene previsto hacer cuatro cambios en relación al último partido: Marcos Rojo por Lisandro López, Esteban Rolón por Jorman Campuzano, Aaron Molinas por Edwin Cardona y Luis Vázquez por Nicolás Orsini.

Huracán llega al partido de en su mejor momento en el campeonato, después de tres victorias consecutivas que le dieron aire en la tabla de los promedios.



La de Boca será una prueba de fuego antes del siguiente partido en casa que será nada menos que el clásico ante San Lorenzo, el domingo 24 de octubre.