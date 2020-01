El universo paralelo de Eminem y Spinetta

La cosa se supo el viernes, luego de que el rapero estadounidense Eminem publicara sorpresiva y de manera digital su nuevo disco “Music To Be Murderer By”. Allí, utilizó la música de una canción de Pescado Rabioso, la banda de Luis Alberto Spinetta de comienzos de los 70, para “Stepdad”, uno de los tracks del disco del rapero. Sin embargo, la familia Spinetta estaba al tanto del asunto desde octubre, cuando la producción de Eminem se puso en contacto con la familia de Luis Alberto y le informó que estaban trabajando sobre esa canción.



¿Qué hizo Eminem? Incluyó en “Stepdad” un sample de la pieza “Ámame Peteribí” del disco “Pescado 2”. Un detalle no menor a propósito del contacto mencionado es que en los créditos de la canción figuran Luis Alberto Spinetta, Black Amaya y Carlos Cutaia, tres de los integrantes de aquel Pescado Rabioso que, para ese disco, completó David Lebón. Los otros compositores son el propio Eminem (Marshall Mathers), el pianista y productor Luis Resto, coterráneo del rapero, y el productor Alan Maman.

Eminem le dio el crédito compositivo en la canción a los músicos argentinos , ya que le pidieron autorización a los propios músicos, según contó Cata Spinetta, hija de Luis Alberto y activa custodia de la obra de su padre.



“Se arregló el porcentaje que se debía pagar. El loop está en toda la canción, no solo en una parte. Así que se arregló un buen porcentaje, lo que corresponde en estos casos. A diferencia del sample de A Tribe Called Quest de “Ruido de magia”, que lo escuchamos y dijimos: ‘Este es papá, esto es Invisible’ y fuimos a reclamar –y lo reconocieron y acordaron lo que correspondía–, ahora llegó el pedido formal de inclusión a través de Sony Music y Peer Music, que representa la parte editorial. Lo que hice fue pedir escuchar la canción, pero el nombre recién lo descubrimos hoy (viernes)”, explicó la hija del Flaco.

“Nos pasaron el tema sin el título, recién hoy me enteré que se llama ‘Stepdad’. Después de varias idas y vueltas a nivel formal entre Sony y Peer, me dijeron que no me podían mandar la canción por cuestiones de seguridad. Y lo que hicieron fue llamarme y ponerme el tema en el oído”, contó.



“Me llamaron de Shaddy Records, el sello de Eminem. Estábamos en el cumpleaños de Vera (Spinetta) cuando le conté a toda la familia que querían utilizar ‘Ámame Peteribí’”, añadió.

“Stepdad” está compuesta sobre un sample de “Ámame Peteribí”, el tema que funciona como nexo entre los dos discos que conforman Pescado 2, aparecido en 1973. En su canción Eminem se dirige con dureza hacia su padrastro, pero además en medios estadounidenses cuenta que el rapero nacido en Misuri gusta de escuchar Spinetta y que encontró la inspiración en el riff de la canción de Pescado Rabioso.

La canción de Eminem se apoya en la misma melodía que “Peteribí” de Pescado Rabioso, pero en lugar de la letra que dice “Amame peteribí / ama siempre”, en el estribillo el rapero de Detroit suelta la frase “Yo / Yo Odio/ A mi / mi padrastro / Así que esta noche estoy diciendo / Chau chau padrastro”.



Los caminos de la música son insondables. ¿A quién se le iba a ocurrir que Eminem algún día iba a samplear a Pescado Rabioso? Consultada por La Nación al respecto, Catarina tampoco tiene una respuesta: “Hay un montón de interrogantes que también tenemos nosotros. No sabemos cuánto sabe de Spinetta, sí que pidieron información de quién era. Por ahí se encontraron con algo que les llamó la atención y decidieron usarlo”. Una posible pista, es la participación del productor y tecladista Luis Resto –quién trabaja con Eminem desde su tercer disco–, descendiente de latinos. “Yo creo que debe haber venido por ahí la idea, pero no sabemos. Sí que es algo muy importante lo que pasó, que la música de mi viejo esté expandiéndose, esa es la data”.

Pescado del 73. Spinetta, Carlos Cutaia y Black Amaya, colaboradores inesperados de Eminem en 2020.



Dante Spinetta, admirador de la obra de Eminem, fue el primero de la familia en expresarse sobre el asunto: “Ta muy bueno el track de Eminem, obviamente es un sample que fue usado de manera legal y con autorización de la familia, súper orgulloso de que Pescado siga rompiéndola siempre!”, escribió el kuryaki.

Como sea que haya llegado esta canción de Spinetta al universo musical de Eminem, vaya este otro dato que de algún modo también los vincula: el disco anterior del rapero, editado en 2018, se llama “Kamikaze”. Sí, como el que Spinetta editó en el 82.

"Music to be Murdered by": un alegato contra el uso de armas de fuego

Eminem sorprendió a sus fans el viernes pasado con la publicación de un nuevo álbum, “Music to be Murdered by”, en el que hace un alegato contra el uso de armas de fuego, aunque no deja atrás las polémicas que siempre lo han acompañado.

En la canción “Darkness”, el artista de 47 años, exagitador del rap estadounidense que ha perdido gran parte de su agresividad en los últimos años, cuenta la historia de un hombre a punto de perpetrar una masacre.

El videoclip termina con un mensaje en el que se llama a los espectadores a votar para endurecer las leyes sobre la tenencia de armas de fuego.

Se trata del undécimo álbum en solitario del rapero que, durante la primera mitad de su carrera, la más prestigiosa, se dedicó a indignar a Estados Unidos con su alter ego violento y sádico, Slim Shady.

El arte de tapa está inspirado en una obra sobre Alfred Hitchcock.



Otra canción del álbum, “Unaccommodating”, suscitó sin embargo críticas por sus referencias al atentado con bomba que tuvo lugar durante un concierto de Ariana Grande en Mánchester en 2017, que dejó 22 muertos.

En 2018, Eminem ya había publicado un álbum de improviso, “Kamikaze”, algo que se ha ido haciendo habitual en la industria musical.

En ese trabajo también criticó a la NRA, el poderoso lobby de las armas de fuego en Estados Unidos.

El último álbum del cantante de Detroit, considerado durante un tiempo como el mejor rapero del país, cuenta con intervenciones de la estrella del pop Ed Sheeran, de la cantante Skylar Grey y de Q-Tip, del legendario grupo A Tribe Called Quest.

El álbum fue publicado con fotos de dos portadas distintas: en una, aparece Eminem vestido con un traje y sombrero negro elegante de terciopelo, sosteniendo a su lado derecho una pala. En la otra, aparece sin el sombrero ni la pala; en su lugar, con su mano izquierda apunta a su cabeza con un revólver y con la otra mano sostiene un hacha dirigiendo el filo hacia su cabeza. Esta última foto, así como el título del álbum, hacen referencia a la portada del álbum de Jeff Alexander publicado en 1958, titulado Alfred Hitchcock Presents Music To Be Murdered By. En español: Alfred Hitchcock presenta Música para ser Asesinado.

En sus redes sociales, Eminem también publicó la imagen de la portada del álbum de Alexander, en la cual aparece el director de cine Alfred Hitchcock sosteniendo un revólver y un hacha ambas hacia su propia cabeza.

En la descripción, el oriundo de Detroit señala: “¡Inspirado por el Maestro, el tío Alfred!”, dando a entender que el proyecto fue influenciado en parte por la figura del director británico.