"El violador sos vos", la versión argentina por el derecho al aborto

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto encabezará este miércoles su tercer pañuelazo del #19F frente al Congreso "para exigir la urgente aprobación" de su proyecto de ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE), un pedido que será acompañado con movilizaciones simultáneas en más de 100 localidades del país y del mundo.

En esta ocasión, se contará con la participación especial del colectivo chileno Las Tesis, el colectivo feminista de Valparaíso que se hizo conocido por haber reunido más de dos mil mujeres frente a la sede de Carabineros para realizar la performance participativa de protesta "un violador en tu camino", el pasado 25 de noviembre, día de lucha contra la violencia de género.

Integrantes de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en conjunto con la escritora argentina Claudia Piñeiro adaptaron la letra original para que incluya la lucha por la legalización del aborto.

Esta es la versión argentina del himno feminista de "Las tesis":

.

El patriarcado es un juez,

que nos juzga por nacer

y nuestro castigo

es la violencia que no ves.

El patriarcado es un juez,

que nos obliga a parir

y nuestro castigo

es la violencia que ya ves.

Es femicidio.

Maternidad como destino.

Es violación.

Es aborto clandestino.

Y la culpa no era mía,

ni dónde estaba, ni cómo vestía.

Y la culpa no era mía,

si me cuidaba, ni cómo vivía.

Y la culpa no era mía,

ni dónde estaba, ni cómo vestía.

Y la culpa no era mía,

si me cuidaba, ni cómo vivía.

El violador eras vos.

El opresor sos vos.

Es el Congreso,

adonde votan

el aborto

clandestino.

El Estado opresor es un macho violador,

El Congreso opresor es un macho violador.

El violador eras vos,

el opresor sos vos.

Duerme tranquila mi niña madre,

Sin que te importe quién te violó,

que por tu hijo, bebé inocente,

vela la Santa Inquisición.

El violador sos vos.

El tirano sos vos.

El opresor sos vos.

El opresor sos vos.